В Минздраве рассказали, какие маски совсем не защищают от COVID-19

Пластиковые прозрачные "маски", часто используемые работниками сферы обслуживания, не являются средством индивидуальной защиты. О них не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила.

Как отметили в Facebook Министерства здравоохранения Украины, такие предметы не имеют ничего общего со средством индивидуальной защиты. Они не плотно прилегают к лицу, а соответственно не защищают от инфицирования других и не предохраняют от заражения того, кто носит такие "маски".

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В Минздраве отметили, что необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот.

Отметим, что во время пандемии коронавируса индивидуальные средства защиты – маска, перчатки, антисептик – стали привычными вещами в повседневной жизни любого человека. Но было время, когда их не использовали даже во время хирургических операций.

124 года назад, 1 марта 1897, польский хирург Ян Микулич-Радецкий, который был уроженцем украинского города Черновцы, провел первую операцию в перчатках и маске. Доказать необходимость использования последней ему помог врач-гигиенист из Приднепровья Павел Лащенков.

Как сообщал OBOZREVATEL, бортпроводники самолета американской авиакомпании United Airlines сняли с рейса мужчину, который надел на лицо женские трусики вместо защитной маски. Мужчина утверждает, что принял правильное решение, протестуя против правил ношения масок в самолете.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшие полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!