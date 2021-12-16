Макрон допустил введение обязательной COVID-вакцинации во Франции: будут ли делать прививки детям

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация против COVID-19 в конечном итоге станет обязательной во Франции. Но пока такой подход к борьбе с пандемией не является приоритетным в стране, так само, как и вакцинация детей в возрасте 5-11 лет.

Сейчас ситуация с коронавирусом во Франции усугубляется. Среднее число новых случаев в стране за семь дней является самым высоким с ноября 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

По словам Макрона, обязательная вакцинация рассматривается на данный момент как гипотеза. При этом он напомнил, что и без принуждения почти 90% французов привились от COVID-19. В первую очередь, он призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать это.

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"Немногим более 5 миллионов наших сограждан не вакцинированы, и поэтому я действительно призываю их взять на себя ответственность, потому что они не защищены, и сегодня мы видим много пациентов в больницах, которые не были вакцинированы", - сказал Макрон.

В свою очередь президент подчеркнул, что вакцинация детей во Франции возрастом от 5 до 11 лет будет зависеть только от желания родителей и их окончательного решения.

По данным портала Worldometers, по состоянию на 16 декабря во Франции зарегистрировано 8,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Из них побороли недуг 5,1 миллиона человек. В то же время почти 121 тысяча человек умерли от COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что проведенное в Общеклинической больнице штата Массачусетс и Массачусетском технологическом институте исследование показывает, что вакцины от COVID-19 производителей Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson значительно меньше защищают от недавно обнаруженного варианта коронавируса Омикрон. Однако ученые уверены, что бустерная доза восстанавливает большую часть защиты.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация детей от 5 до 11 лет против коронавируса может начаться с нового 2022 года. Концентрация фармацевтического препарата будет в три раза ниже, чем для взрослых.