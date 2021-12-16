Могут ли вакцины Pfizer, Moderna и J&J защитить от штамма Омикрон: данные нового исследования

Проведенное в Общеклинической больнице штата Массачусетс и Массачусетском технологическом институте исследование показывает, что вакцины от COVID-19 производителей Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson значительно меньше защищают от недавно обнаруженного варианта коронавируса Омикрон. Однако ученые уверены, что бустерная доза восстанавливает большую часть защиты.

Ученые предположили, что Омикрон более заразен, чем предыдущие вызывающие беспокойство варианты, в том числе примерно в два раза более трансмиссивен, чем доминирующий в настоящее время вариант Дельта, который вскоре может быть вытеснен Омикроном. Об этом сообщает Reuters.

Исследователи обнаружили, что при обычной схеме вакцинации антитела могут вовсе утратить свою эффективность против Омикрона. Но в то же время исследование показало, что у людей, которые недавно получили бустерную дозу вакцины, антитела вызвали сильную нейтрализацию этого варианта болезни.

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Результаты исследования согласуются с другими недавно опубликованными работами ученых. Так, исследователи из Оксфордского университета заявили в понедельник, что они обнаружили, что схемы вакцинации Pfizer и AstraZeneca против COVID-19 не вызывают достаточного количества нейтрализующих антител против нового варианта.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам нового исследования, проведенного в Южной Африке, вакцина от коронавирусной болезни компаний Pfizer/BioNTech, может на 70% защитить пациентов от госпитализации из-за нового штамма Омикрон. При этом от риска заражения препарат может быть эффективен всего на 33%.

Напомним, врачи заявили, что штамм коронавируса Омикрон представляет собой опасность хотя бы потому, что быстро размножается и способен за короткое время "малой дозой" поразить большое количество человек. Также настороженность у медиков вызывает его мутация.