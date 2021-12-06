Самая популярная COVID-вакцина в Украине: вся правда о Pfizer, которую вам нужно знать

Среди всех вакцинированных украинцев более 40% граждан выбрали американо-немецкую разработку от компаний Pfizer/BioNTech. Это делает препарат самым популярным в нашей стране.

Для тех, кто до сих пор не определился с вакциной от COVID-19, OBOZREVATEL ответил на самые популярные вопросы – как работает Comirnaty, насколько она эффективна, почему ее называют неизученной и в какие страны можно поехать с этой прививкой.

Разработала прививку Comirnaty немецкая биотехнологическая компания BioNTech вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer. В основу вакцины положена технология, которая разрабатывается уже на протяжении нескольких десятилетий, но никогда ранее не применялась ни в одной одобренной вакцине. Ее главный компонент — молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене — белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Когда эта молекула попадает внутрь человеческой клетки, там синтезируется этот белок, а наш организм производит на него иммунный ответ. Такие вакцины называют РНК-вакцинами.

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Именно с применением этой новой технологии связан один из главных недостатков вакцины: в отличие от большинства других, созданных по старым технологиям, ее нужно хранить при температуре -70 °C.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать Comirnaty людей от 12 лет. Аналогичные правила действуют и в Украине. В некоторых странах уже проводят прививки малышам с 5 лет. Но для этого используют другую вакцину Pfizer – с меньшей дозировкой, чем для взрослых. В Украине собираются зарегистрировать и ввезти эти препараты в начале 2022 года.

Все же есть некоторые противопоказания для прививки:

гиперчувствительность к компонентам;

тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;

серьезные заболевания нервной системы;

температура тела выше 38,5 градусов;

анафилаксия (тип тяжелой аллергической реакции) на предыдущую дозу такой же вакцины.

В Минздраве напоминают, что все вакцины, одобренные в Украине, эффективны для предотвращения тяжелого течения заболевания COVID-19, госпитализации и смерти. Это же касается и Comirnaty. Вот результаты авторитетных исследований:

Эффективность против так называемого "дикого" варианта вируса SARS-CoV-2, впервые обнаружившегося в Ухане, – 95%.

Согласно результатам британского исследования, опубликованным в научном издании "The New England Journal of Medicine", вакцина Pfizer имеет эффективность 93,7% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом Альфа, и 88% для штамма Дельта.

Для подростков в возрасте от 12 до 15 лет препарат Comirnaty эффективен на 100%, показали исследования, проведенные компанией Pfizer. В то время ученые из Гарвардского университета называют цифры немного ниже: 90% в целом от возможности подхватить ковид и на 93% от симптомов болезни.

Эффективность вакцины Comirnaty в течение шести месяцев после второй дозы начинает снижаться. Разные исследования показывают разные результаты: агенства здравоохранения США говорят о 47%, сама компания – о 84%. В любом случае благодаря бустерной прививке степень защиты можно вернуть к первоначальному показателю.

Что же касается нового штамма Омикрон, то компании все еще проводят исследования эффективности. Однако достоверно известно, что третья доза дает высокий уровень защиты – около 97%.

Можно сделать третью прививку в Украине? Пока нет. Исключение – люди с иммунодефицитными и иммуносупрессивными состояниями. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, дополнительные дозы начнут вводить с января-февраля 2022 года. Но если 60% украинцев сделают по крайней мере один укол, то бустер разрешат и раньше.

Защитный эффект начинает проявляться через 12 дней после введения первой дозы, но для обеспечения полной защиты требуются две дозы, которые ВОЗ рекомендует вводить с интервалом от 21 до 28 дней.

Часть украинских врачей отмечают: вакцины с инактивированным вирусом, классической технологией изготовления, имеют меньше побочных реакций. Речь идет о препарате CoronaVac. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

МРНК препараты, вроде Pfizer и Moderna, могут вызывать больше побочных реакций. Однако в то же время они имеют и более высокую эффективность. Вот какие симптомы могут возникнуть после вакцинации препаратом Comirnaty:

Часто – головная боль, боль в суставах и машцах, дискомфорт в месте укола, усталость, озноб, тошнота, повышение температуры (чаще после второй дозы), отек или покраснение в месте инъекции. Редко – бессонница, боль в конечностях, недомогание, зуд в месте укола, увеличение лимфатических узлов. Очень редко – анафилактический шок (такая реакция происходит примерно раз на один миллион вакцинированных).

Нет, и вот почему. Вакцины используют крошечный кусочек коронавируса, чтобы научить иммунную систему вырабатывать белок, который запустит защитную реакцию в случае заражения (своего рода инструкцию). Но материал из вакцины не может попасть в ядро клетки, где хранится сама ДНК. Более того, передав инструкции клеткам, РНК разрушается и выводится из организма (примерно через 72 часа).

Повлиять на ДНК не может и векторная вакцина (AstraZeneca или CoronaVac), потому что она всего лишь переносит на базе безопасного вируса ДНК коронавируса. Никаких изменений, кроме как иммунного ответа, вакцина не вызывает.

Действительно, препараты от коронавируса были разработаны быстрее остальных вакцин – обычно на разработку и сертификацию уходит около 10 лет. А первые COVID-вакцины появились примерно через год после начала пандемии. И такую быструю реакцию можно объяснить несколькими обстоятельствами:

Ученые, врачи и государственные ведомства по всему миру вложили огромные ресурсы, чтобы устранить бюрократические преграды и опубликовать результаты, как только они появились.

Разработка вакцин основана на уже исследованных или испытанных технологиях. А ученым изначально было многое известно о других коронавирусах, вызывающих атипичную пневмонию SARS (в 2002 г.) или MERS (в 2012 г.).

В разработку вакцин от коронавируса были вложены колоссальные суммы денег, благодаря чему ученые смогли работать с совершенно другими объемами ресурсов.

Технология мРНК ранее уже подвергалась многолетнему изучению в связи с другими потенциальными вакцинами, что также способствовало экономии времени.

Pfizer – идеальная вакцина для людей, которые собираются поехать как в Европу, так и другие страны мира. Сегодня с прививкой Comirnaty пускают в наибольшее количество государств. Подробнее об этом читайте здесь.

Вакцина Comirnaty доступна в центрах массовой вакцинации и прививочных пунктах. Ближайший к вам можно выбрать по этой ссылке.