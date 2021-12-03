Ляшко заявил, что восемь регионов Украины могут покинуть 'красную' зону карантина: названы сроки

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что уже на следующей неделе 8 областей в Украине могут выйти из "красной" зоны карантина. Минздрав уже попросил комиссию вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принять соответствующее решение.

По словам министр здравоохранения, 4 декабря еще одна, девятая область вероятно будет соответствовать параметрам для выхода их "красной" зоны. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, сообщает издание "РБК-Украина".

"Относительно областей, которые могут выйти из "красной" зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую", - рассказал министр.

Видео дня

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Украине в "красную" зону входят следующие области: Черниговская, Львовская, Винницкая, Волынская, Черкасская, Херсонская, Одесская, Житомирская, Хмельницкая, Луганская, Киевская, Ивано-Франковская, Запорожская, Николаевская, Ровенская, Донецкая, Днепропетровская и Сумская. Также в "красной" зоне сейчас находится Киев.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице наблюдается улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19. Если положительная динамика сохранится, то столица может в ближайшее время перейти в "оранжевую" зону.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 6 декабря в Украине вступят в силу новые правила карантина, которые в первую очередь будут касаться невакцинированных граждан в "желтой" зоне эпидемиологической опасности.

В то же время строгие ограничения не будут действовать при наличии "желтого" и "зеленого" COVID-сертификатов, отрицательного ПЦР-теста, сделанного не раньше чем 72 часа назад или сертификата о выздоровлении от коронавируса, который действует 105 дней.

Ранее сообщалось, что в структуре причин смерти граждан Украины COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Окончательные оценки смертности можно будет дать только после завершения пандемии.