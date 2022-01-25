Ляшко заявил, что ситуация с COVID-19 ухудшается в областях с низким уровнем вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ситуация с COVID-19 ухудшается в западных областях. Это объясняется тем, что в этих регионах наблюдается самый низкий уровень вакцинации.

Ляшко также предположил, что эпицентр новой вспышки станет именно запад Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что с четверга, 27 января, еще одна область – Ровенская – будет относиться к красному уровню эпидемической опасности в контексте распространения короновирусной болезни. До этого красная зона была установлена в Ивано-Франковской области.

"Это 2 из 5 областей аутсайдеров по уровню охвата прививками от COVID-19. И это еще раз подтверждает факт – не вакцинируемся, больше болеем, и что главное, чаще попадаем в больницы с тяжелым течением болезни", — подчеркнул министр.

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Он уточнил, что в ТОП-5 регионов с наименьшим уровнем вакцинации находятся также Черновицкая, Волынская и Закарпатские области.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая волна коронавируса, вызванная штаммом Омикрон, может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 000 случаев COVID-19.

Напомним, штамм коронавируса Омикрон по клиническим признакам приближается к гриппу, и этим в лучшую сторону отличается от предыдущих вариантов COVID-19. Однако Омикрон имеет большую проблему – 40% инфицированных являются бессимптомными носителями.

Повторное заражение коронавирусом в штамме Омикрон в 16 раз превышает риски заболеть мутацией Дельта во второй раз. Даже прохождение полной вакцинации не может полностью обезопасить пациента, но зато заметно снижает вероятность тяжелого течения болезни.

OBOZREVATEL также сообщал:

в Киеве фиксируется увеличение заболеваемости коронавирусом. В связи с этим столичная власть рекомендует работодателям по возможности перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Такие меры помогут снизить скорость распространения вируса среди киевлян;

Еще 21 января школы Буковины перешли на дистанционную учебу. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).