Эпидемиолог назвала главный 'минус' штамма Омикрон

Штамм коронавируса Омикрон по клиническим признакам приближается к гриппу, и этим в лучшую сторону отличается от предыдущих вариантов COVID-19. Однако Омикрон имеет большую проблему – 40% инфицированных являются бессимптомными носителями.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявила доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Виноград. "К счастью, Омикрон не дает такого количества тяжелых случаев", – заметила она (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

Отвечая на вопрос, эволюционирует ли коронавирус в сторону болезни типа обычного сезонного гриппа, медик признала, что это так: "Омикрон уже по всем клиническим признакам является тем штаммом, который бы нас больше устраивал, чем все предыдущие. Это уже тот вариант заболевания. Он будет таким, как гриппоподобный или как острые респираторные вирусные инфекции".

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В то же время Виноград отметила существенный "минус" Омикрона – очень большое количество бессимптомных носителей этого варианта коронавируса.

"Он действительно дает нам одну проблему: очень много людей, вообще не имеющих симптомов. До 40% инфицированных Омикроном асимптомны. Они носят этот вирус и всех вокруг заражают", – отметила она.

Но есть у Омикрона и безоговорочный "плюс" – преобладание легких форм болезни над тяжелыми, добавила эпидемиолог. "К счастью, клиника связана с поражением верхних дыхательных путей, а не легких, как было в предыдущих штаммах", – объяснила она.

Таким образом, медик спрогнозировала, что в течение текущей волны заболеваемости доля тяжелых случаев будет меньше по сравнению с предыдущими волнами. "Поэтому наша медицина выдержит эту волну", – заверила она.

Как писал OBOZREVATEL, согласно выводам ученых НАН Украины, в стране началась очередная волна заболеваемости. Об этом свидетельствует динамика выявления новых случаев COVID-19.