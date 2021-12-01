Ляшко заявил, что ситуация с COVID-19 ухудшается только в одном регионе Украины: растет количество госпитализаций

Закарпатская область – единственный регион Украины, где ухудшается эпидситуация. Там продолжают фиксировать столько же случаев коронавирусной болезни, как и на прошлой неделе.

Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко по итогам селекторного совещания с руководством Закарпатской области. В то же время, отмечается, что средний по стране процент спада количества новых случаев заболевания составляет -20%.

По словам министра, за последнюю неделю количество госпитализированных в области выросло на +9%, и темпы ускоряются, тогда как в целом по стране средний процент спада составляет -13%.

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По его словам, это единственный регион страны, где госпитализации преобладают над выписками, что приводит к загруженности больничных коек, в то время, как на остальной территории Украины происходит разгрузка медицинской системы.

"Занятость кроватей с кислородом в Закарпатской области составляет 62%. Это на треть больше средней загруженности кроватей по стране", – добавил министр.

По словам Ляшко, при такой неутешительной статистике уровень вакцинации в регионе также остается низким. В этой связи на селекторе стороны обсудили план приоритетных мер по дальнейшему сдерживанию распространения COVID-19 в регионе.

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Закарпатской области зафиксировано 409 новых случаев заболевания, 17 человек умерло, 325 выздоровело. Регион находится в "оранжевой" карантинной зоне.

Еще в октябре 2021 года пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации публиковала мрачные фото из COVID-реанимации, хотя тогда регион тоже не находился в "красной" зоне. Там наблюдалась напряженная ситуация с госпитализациями больных COVID-19. Многие пациенты были в тяжелом состоянии, они нуждались в кислородной терапии или подключении к аппаратам ИВЛ.

Напомним, Ляшко также спрогнозировал начало вакцинации от коронавируса в Украине бустерной дозой в начале 2022 года. Предварительно это будет в январе-феврале, но зависит от многих факторов.

"Если у нас первой прививкой будет вакцинировано по меньшей мере 60% или двумя дозами по меньшей мере 50%, я сразу приму решение, и запустим бустерную вакцинацию", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в столице Украины в Киеве 30 ноября зарегистрировали 1592 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошедшие сутки болезнь подтвердили у 11 960 граждан.

Умерли в Украине от коронавируса 557 человек, однако гораздо больше ее побороли – 26 160. Приблизительно 391 тыс. украинцев продолжают болеть. Больше новых заражений зафиксировали в Киеве – 1592, Полтавской области – 905, Запорожской – 760, Киевской – 704, Донецкой – 666.