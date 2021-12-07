Ляшко рассказал, разрешат ли COVID-вакцинацию детей с 5 лет в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине можно будет вакцинировать от COVID-19 детей с 5 лет как только производители вакцин согласуют с законодательством соответствующие изменения в инструкциях. При этом он акцентировал, что как и прежде приоритетом в вакцинации остается возрастное население.

По словам главы Минздрава, в Украине уже можно вакцинировать от коронавируса детей с 12 лет. Об этом министр рассказал в ходе форума "Украина 30. Саммит. Дети".

Ляшко подчеркнул, что в стране уже более 40 тысяч детей старше 12 лет получили вакцину от COVID-19.

"Мы уже разрешили вакцинироваться против коронавирусной болезни деткам от 12 лет. Уже более 40 тысяч детей воспользовались этой возможностью. В некоторых странах мира уже начали вакцинировать детей старше 5 лет от коронавирусной болезни. Я думаю, что и у нас в стране производитель вакцин быстро зарегистрирует изменения к инструкциям, привезет необходимые препараты и также у нас это можно будет делать", – сказал Ляшко.

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В то же время министр подчеркнул, что сегодня в Украине не стоит приоритет массовой вакцинации, включая детей. Он акцентировал, что Минздрав продолжает работать над тем, чтобы иммунитет в первую очередь получили группы риска.

"Мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию, в том числе детей. Мы нацелены и сосредоточены на группах риска, на людей старшего и преклонного возраста. Для нас это приоритет", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, регулирующий орган Евросоюза в сфере лекарственных средств одобрил использование вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. На данный момент этой возрастной группе рекомендуется делать прививку препаратом от компании Pfizer-BioNTech. После этого страны ЕС одна за одной начали вакцинировать детей 5-11 лет, в частности Италия, Чехия, Польша и другие.

К слову, итальянский иммунолог рассказала, что вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет не вызывает миокардит – возможны лишь легкие или умеренные побочные эффекты. Однако при естественном заражении коронавирусом инфекция может быть причиной перикардита и миокардита.

Напомним, глава украинского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ярно Хабихт рассказал, что побороть коронавирус и наконец выйти из пандемии миру позволит только вакцинация. В частности, к концу года иммунизировать нужно 40% населения, а к лету 2022-го – 70%.