Ляшко о вакцинации от COVID-19: благодаря прививкам каждый час мы спасаем 10 жизней
Благодаря вакцинации в Украине каждый час удается спасти жизни 10 человек. При этом особенностью нынешней волны коронавируса является высокий процент госпитализации не вакцинированных граждан – 93%.
Об этом на брифинге по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, никаких компромиссов в ситуации с COVID-19 быть не может, и только сделав прививку, можно спасти жизнь человека.
"Ключевой особенностью этой волны является то, что 93% госпитализированных – не вакцинированы от COVID-19. Почти все тяжелые случаи, которые требуют реанимационных мер, также не вакцинированы. Компромиссов с коронавирусной болезнью нет нигде в мире. Только вакцинация защищает и спасает жизни. Благодаря вакцинации каждый час мы спасаем 10 жизней. Каждые 6 минут мы спасаем одну человеческую жизнь", - заявил министр здравоохранения.
Ляшко подчеркнул, что в числе спасенных может оказаться каждый, но для этого нужно всего лишь сделать прививку от коронавируса.
Кроме того, по информации Минздрава, по состоянию на 5 ноября уже более 11 миллионов украинцев получили одну дозу вакцины от коронавируса. Полностью прошли курс вакцинации почти 8 миллионов человек.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали еще 26488 заболевших COVID-19, из них 1654 – дети. Госпитализировали 5497 пациентов. Умерло за сутки 696 человек. Всего коронавирусная инфекция забрала жизнь у более чем 70 тысяч украинцев.
К слову, врач-инфекционистка Евгения Менжулина заявила о необходимости делать прививки, как от коронавируса так и от гриппа. При этом врач подчеркнула, что препарат от гриппа не может спасти человека от COVID-19 и наоборот, противоковидная вакцина не убережет от сезонного заболевания гриппом.
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