Ляшко назвал незаконной анонимную COVID-вакцинацию на Закарпатье: это фейк. Видео

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о незаконности анонимной вакцинации на Закарпатье. Он назвал фейковым прививочный пункт, который анонимно работает для тех, кто ранее купил сертификат, но теперь хочет действительно вакцинироваться.

Об этом глава Минздрава сказал в эфире "Сніданку з 1+1". По его словам, в ковидной амнистии никакой анонимности не предусмотрено.

"Сегодня в условиях, когда человек с поддельным сертификатом обращается к семейному врачу и говорит о том, что имеет поддельный сертификат, но хочет вакцинироваться, врач должен сообщить а полицию, и в судебном порядке сознательно сообщившему человеку сделают амнистию через суд", – пояснил Ляшко.

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Он добавил, что не знает, является ли информация об открытии анонимного кабинета вакцинации на Закарпатье правдивой.

"То, что возникло на Закарпатье – кто-то себе что-то надумал, я не знаю правда ли это, мы это проверим. Вчера говорил об этом с директором департамента. Не может быть никакой анонимности, мы хотим видеть все происходящее и вносить в электронную систему", – отметил министр.

Он также добавил, что недавно в законопроект об усилении ответственности за подделку сертификатов о вакцинации были внесены правки о ковидной амнистии. Теперь не нужно обращение в суд. Однако ответственность для поддельных сертификатов врачей и мошенников остается.

В свою очередь руководитель департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный в комментарии ZAXID.NET отметил, что инициативу об анонимной вакцинации не согласовывал. В департаменте будут проводить служебную проверку по этому вопросу.

При этом инициатор анонимной вакцинации, руководитель кафедры социальной работы Ужгородского национального института профессор Федор Шандор подчеркнул, что информировал местный департамент здравоохранения.

"Лично обращался в департамент. Министр просто не разобрался в ситуации и даже нам не перезвонил, а сразу сказал, что это плохо. Сейчас нам главное сохранить жизни", – подчеркнул Шандор.

По его словам, закарпатцы хорошо восприняли такую инициативу и пользуются ею: в настоящее время в анонимном кабинете уже сделали 80 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 600 тысяч украинцев не пришли сделать вторую прививку от коронавируса. Ляшко обратился к ним с призывом не тянуть и получить полный курс вакцинации.

Украинские врачи не рекомендуют медлить со второй дозой. И не только потому, что теряется эффективность, но могут возникнуть и технические проблемы.