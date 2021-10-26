Ляшко напомнили, что он обещал вакцинировать 70% населения Украины до конца года: министр ответил

В Министерстве здравоохранения (Минздраве) убеждены, что за два последних месяца года в Украине реально вакцинировать против коронавируса 50% населения. Именно столько сейчас не хватает до амбициозного плана, который в свое время озвучил глава ведомства Виктор Ляшко.

Напомним: еще в должности главного санврача он говорил, что до конца 2021 года в стране должны полностью иммунизировать 70% взрослых жителей. В недавнем интервью "Украинской правде" министр заявил, что это все еще в силе.

Отметим, что в настоящее время полный курс вакцинации прошли почти 7 миллионов граждан, что составляет примерно 18,5% жителей по электронной переписи населения.

На вопрос, как же в Минздраве собираются сделать по две прививки еще более 50% украинцев до конца года, Ляшко подчеркнул: сейчас страна вышла на новый уровень вакцинации, бьет рекорды по количеству суточных прививок, поэтому все возможно.

Видео дня

"22 октября мы имели пятый день подряд суточный рекорд по количеству прививок. Мы сделали 289 тысяч в сутки – когда-то столько делали за месяц. Если даже математически умножить 250 тысяч прививок на 70 дней, если эта тенденция сохранится, то будет ответ на ваш вопрос", – выразил убеждение министр.

Глава Минздрава согласился, что темпы вакцинации во многом зависят от желания самих украинцев иммунизироваться. В то же время добавил, что специалистам нужно сделать условия, чтобы количество желающих было таким или больше.

"Система здравоохранения способна. И мы же понимаем, что влияет на это большое количество факторов. Мне прислали видео, которое было записано возле одного из центров вакцинации в Черниговской области... Люди рассказывали, что першение в горле и потеря вкуса – это не COVID-19, а диоксид азота, который распыляют те, кто летает сверху над городом. Отговаривали людей в целом", – ответил Ляшко на вопрос журналиста, считает ли он, что реалистично до 31 декабря вакцинировать 70% населения.

По данным Минздрава, в течение 25 октября в Украине сделали 254 920 прививок против COVID-19:

первая доза – 185 786;

вторая доза – 69 134.

С начала кампании по вакцинации одну дозу вакцины получили 9 151 478 человек, полный курс иммунизации (обеими дозами) прошли 7 058 802 украинца. Специалисты утверждают, что 94% больных коронавирусом, которые были госпитализированы в больницы за прошедшую неделю, – невакцинированные.

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