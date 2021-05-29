Ляшко анонсировал первые результаты разработки украинской вакцины от COVID-19

В сентябре 2021 в Украине презентуют первые разработки вакцин от коронавируса. Однако, неизвестно перейдут ли результаты на следующую стадию разработок.

Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. То есть, будет представлена не сама вакцина, а лишь результаты одного из этапов ее разработки.

"В сентябре 2021 должны представить отчеты те, кто получил финансирование из национального фонда исследований. Это институты Сибирный (Институт биологии клетки во Львове – УП) и Комиссаренко (Институт биохимии им. Палладина в Киеве). Относительно частной компании (ДиапрофМед – УП) , то мы не делали туда инвестиции, я не могу им говорить, когда представить результаты. Перейдут ли результаты, которые они сейчас приведут, в другие стадии – этот вопрос, посмотрим. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом" , – сказал министр.

Он добавил, что в этом деле главное развитие науки в сторону разработки иммунобиологических препаратов. Кроме того, Ляшко не знает, рассматривается ли сейчас вопрос подачи украинской вакцины на преквалификацию ВОЗ, но добавил, что это очень дорогое удовольствие.

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