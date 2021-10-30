Кузин рассказал, когда должны получить прививки украинцы, перенесшие COVID-19

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о несостоятельности теории, что переболевшие коронавирусом должны делать прививку против COVID-19 через 6 месяцев или даже год после выздоровления. Официальные данные научной медицины утверждают, что после заболевания человек должен получить первую дозу прививки не поздней, чем через три месяца, а работники социальных сфер – через 28 дней.

Об этом он рассказал в студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Также Кузин развеял часть мифов о надуманных противопоказаниях к вакцинации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Например, беременность. Беременность не является противопоказанием к вакцинации. Здесь есть только ограничения к конкретным препаратам. Им нельзя вводить вакцину CoronaVac, в их положении рекомендуется Pfizer", – заметил санврач.

Видео дня

Чиновник обратил внимание на реальные нарушения иммунитета, когда у человека установлен диагноз ВИЧ, онкозаболевания или была перенесена операция по трансплантации органов. В таких случаях пациент должен предварительно посоветоваться с лечащим врачом, который укажет показания к прививке от коронавируса, чтобы в противном случае не возникла аллергическая реакция.

"В таком случае им могут посоветовать отложить процедуру вакцинации, пока они не завершат лечение по своим основным недугам. Например, если у человека обнаружен рак и ему назначен комплекс химиотерапии, то прививку стоит перенести на время, необходимое для восстановления организма", – заключил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в Минздраве представили полный список противопоказаний к прививке от коронавируса;