В Броварах целая семья умерла, отравившись угарным газом: погиб даже кот. Фото

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Расследования
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В Броварах целая семья умерла, отравившись угарным газом: погиб даже кот. Фото

В пятницу, 29 октября, в многоквартирном доме в Броварах Киевской области правоохранители обнаружили мертвой семью из трех человек. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. В квартире также был обнаружен трупик домашнего любимца семьи – серого кота.

Так, согласно информации от правоохранительного ведомства, днем им позвонила обеспокоенная женщина, которая попросила копов проверить квартиру своих родственников, долгое время не выходящих на связь. Сама заявительница проживает в другом городе.

Полицейские выехали по указанному адресу и были вынуждены взломать замок. За входной дверью их ожидало жуткое зрелище: тело хозяина квартиры в коридоре, его мертвая супруга в спальне и 26-летняя дочь, которую смерть настигла в ванной комнате.

Видео дня
Полиция оцепила подъезд.
Кухня погибшей семьи.

Следов насилия криминалисты не обнаружили. Потому предварительно причиной массовой смерти стал угарный газ, однако следователи начали выяснять все обстоятельства трагедии.

Домашний питомец, который также отравился угарным газом.

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