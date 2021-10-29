В Броварах целая семья умерла, отравившись угарным газом: погиб даже кот. Фото

В пятницу, 29 октября, в многоквартирном доме в Броварах Киевской области правоохранители обнаружили мертвой семью из трех человек. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. В квартире также был обнаружен трупик домашнего любимца семьи – серого кота.

Так, согласно информации от правоохранительного ведомства, днем им позвонила обеспокоенная женщина, которая попросила копов проверить квартиру своих родственников, долгое время не выходящих на связь. Сама заявительница проживает в другом городе.

Полицейские выехали по указанному адресу и были вынуждены взломать замок. За входной дверью их ожидало жуткое зрелище: тело хозяина квартиры в коридоре, его мертвая супруга в спальне и 26-летняя дочь, которую смерть настигла в ванной комнате.

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Следов насилия криминалисты не обнаружили. Потому предварительно причиной массовой смерти стал угарный газ, однако следователи начали выяснять все обстоятельства трагедии.

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