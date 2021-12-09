Кузин о поддельных COVID-сертификатах в Украине: покупают не справку, а риск госпитализации или смерти

В Украине регулярно появляется информация о разоблачении правоохранителями злоумышленников, которые изготовляют поддельные COVID-сертификаты. При этом украинцы, которые пользуются их услугами, в первую очередь покупают себе не справку, а риск госпитализации или смерти от коронавируса.

Об этом на брифинге 9 декабря заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Трансляция шла в Facebook Министерства здравоохранения Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Только вчера в Донецкой области выявили две такие группы. К сожалению, речь идет о причастности медработников. Напоминаю, что министерство инициирует отстранение руководителей тех медучреждений, сотрудники которых были вовлечены в продажу COVID-документов", – отметил Кузин.

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По его словам, на сегодня по меньшей мере 45% взрослых украинцев получили по одной прививке от COVID-19, а 39% завершили курс иммунизации. Главный санврач призвал всех защитить свою жизнь и прийти в пункты вакцинации для получения прививки.

Напомним, в конце ноября в Киевской области разоблачили подпольный центр по изготовлению фейковых СOVID-сертификатов и госдокументов. Так, злоумышленники за $250-500 вносили ложные сведения в электронные системы Министерства цифровой трансформации. При этом качество фейковых документов было настолько высоким, что устройства проверки считывали QR-код документы. Участникам группировки грозит до 9 лет тюрьмы.

Также лишение свободы сроком на 2 года и 1 месяц грозит 42-летнему жителю Кривого Рога, который подделал международное свидетельство о вакцинации и пытался его продать. В ходе досудебного расследования было установлено, что обвиняемый в начале ноября 2021 года приобрел у малознакомого мужчины печати врача и больничные одной из областей Украины, а также флешку с готовыми бланками международного свидетельства о вакцинации. После этого злоумышленник распечатал на принтере бланк международного COVID-сертификата и поставил на нем оттиски приобретенных печатей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в Днепре задержали врача, который, по данным следствия, зарабатывал до 75 тыс. грн в день на поддельных COVID-сертификатах. Он вносил ложные сведения в электронную систему "eHealth";

В Ужгороде услугами анонимного кабинета вакцинации воспользовались более 1,4 тысячи человек, у которых были поддельные COVID-сертификаты. Среди них оказались более 200 медиков.