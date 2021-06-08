Коронавирусом в Украине заболели еще 1,6 тыс. человек, почти 500 попали в больницы

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в Украине сегодня

В Украине заражение коронавирусом подтвердили в 1602 граждан за сутки, среди новых больных – 95 детей и 94 медработника. На утро 8 июня общее количество случаев составляет уже 2 216 654.

Из них COVID-19 унес жизни 51 333 человек (+118), при этом 2 101 722 украинца побороли недуг (+6751) и активными больными остаются почти 64 тыс. Обновленные данные содержатся на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава), обновил их и портал СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – 700, Запорожской области – 92, Киевской – 79, Донецкой – 73 и Харьковской – 66. В больницы были госпитализированы 483 человека.

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Данные по коронавируса за сутки

Количество случаев инфицирования COVID-19 за сутки:

  • г. Киев – 700;

  • Винницкая область – 24;

  • Волынская область – 26;

  • Днепропетровская область – 60;

  • Донецкая область – 73;

  • Житомирская область – 11;

  • Закарпатская область – 14;

  • Запорожская область – 92;

  • Ивано-Франковская область – 12;

  • Киевская область – 79;

  • Кировоградская область – 5,

  • Луганская область – 24;

  • Львовская область – 59;

  • Николаевская область – 65;

  • Одесская область – 27;

  • Полтавская область – 59;

  • Ривненская область – 55;

  • Сумская область – 18;

  • Тернопольская область – 14;

  • Харьковская область – 66;

  • Херсонская область – 15;

  • Хмельницкая область – 33;

  • Черкасская область – 40;

  • Черновицкая область – 23;

  • Черниговская область – 8.

Прирост заражений и тех, кто продолжает болеть

Традиционно, в официальной статистике не указана информация о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Прирост выздоровлений и смертей от коронавируса

За все время пандемии в стране проведено 10 380 233 ПЦР-теста, а в течение суток на COVID-19 протестировано:

  • методом ПЦР – 33 355 человек;

  • методом ИФА – 10 821 человека;

  • экспресс-тестами – 13 380 человек.

Коронавирус в регионах

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине смягчили карантинные ограничения, в частности, относительно массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и правил въезда. Кроме того, теперь по-новому будут устанавливаться зоны эпидопасности.

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