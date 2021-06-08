Коронавирусом в Украине заболели еще 1,6 тыс. человек, почти 500 попали в больницы
В Украине заражение коронавирусом подтвердили в 1602 граждан за сутки, среди новых больных – 95 детей и 94 медработника. На утро 8 июня общее количество случаев составляет уже 2 216 654.
Из них COVID-19 унес жизни 51 333 человек (+118), при этом 2 101 722 украинца побороли недуг (+6751) и активными больными остаются почти 64 тыс. Обновленные данные содержатся на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава), обновил их и портал СНБО.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – 700, Запорожской области – 92, Киевской – 79, Донецкой – 73 и Харьковской – 66. В больницы были госпитализированы 483 человека.
Количество случаев инфицирования COVID-19 за сутки:
г. Киев – 700;
Винницкая область – 24;
Волынская область – 26;
Днепропетровская область – 60;
Донецкая область – 73;
Житомирская область – 11;
Закарпатская область – 14;
Запорожская область – 92;
Ивано-Франковская область – 12;
Киевская область – 79;
Кировоградская область – 5,
Луганская область – 24;
Львовская область – 59;
Николаевская область – 65;
Одесская область – 27;
Полтавская область – 59;
Ривненская область – 55;
Сумская область – 18;
Тернопольская область – 14;
Харьковская область – 66;
Херсонская область – 15;
Хмельницкая область – 33;
Черкасская область – 40;
Черновицкая область – 23;
Черниговская область – 8.
Традиционно, в официальной статистике не указана информация о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.
За все время пандемии в стране проведено 10 380 233 ПЦР-теста, а в течение суток на COVID-19 протестировано:
методом ПЦР – 33 355 человек;
методом ИФА – 10 821 человека;
экспресс-тестами – 13 380 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине смягчили карантинные ограничения, в частности, относительно массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и правил въезда. Кроме того, теперь по-новому будут устанавливаться зоны эпидопасности.
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