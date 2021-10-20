Очереди в крематории: 'сделали это вместе'. Открытое письмо к Радуцкому

Мы убеждены: в ситуации, когда сегодня украинцы умирают, не дождавшись очереди в больнице, когда под крематориями выстраиваются очереди на похороны скончавшихся от коронавируса, виновны конкретные люди: Денис Шмыгаль, Виктор Ляшко и Михаил Радуцкий. Именно премьер-министр (спасибо, хоть без самоката), министр здравоохранения ("звезда" телеканалов в прайм-тайм) и глава профильного комитета в Верховной Раде (на парламентской трибуне) пиарились вместо того, чтобы предотвратить катастрофу. И продолжают это делать и сейчас.

Так, сегодня господин кРадуцкий в Раде вспомнил об очередях в крематорий – но так и не упомянул, кто виновен в их возникновении.

И хотим спросить у него: господин кРадуцкий, а кто же "сделал это вместе"? И каким же нужно быть негодяем и циником, чтобы выходить на трибуну и говорить о смертях, за которыми стоите вы сами? Лично вы! Ведь ни для кого не секрет, кто такой Михаил Радуцкий – "слуга", но только не народа.

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Вы уже два года возглавляете профильный комитет, который должен был сделать все, чтобы защитить украинцев от пандемии – но люди ежедневно умирают сотнями: ваши обещания и самопиар им не помогли.

Эти 18 тысяч новых больных и 500+ умерших от ковида ежесуточно – на вашей совести.

Знаете ли вы, что очереди выстраиваются не только под крематорием и не только в Киеве? Очереди из "скорых" выстраивались под ковидными больницами Харькова и Одессы, Черновцов и Хмельницкого, Днепра и Запорожья, Херсона и Львова... И не все больные в тех "скорых" дождались помощи. Ведь даже по официальной статистике каждый час от коронавируса умирает около 16 украинцев. Это одна смерть каждые три минуты.

И каждая из этих смертей – на вашей совести.

Знаете ли вы, что в украинских больницах уже начался серьезный дефицит кислорода? Настолько серьезный, что в дело даже вынужден был вмешаться СНБО. А знаете, почему так произошло? Потому что на втором году пандемии – после нескольких месяцев, в течение которых весь мир криком кричал о том, что надвигается третья и, возможно, самая сильная доселе волна коронавирусных заболеваний, – вдруг оказалось, что больным нужен кислород. А власть им больницы не обеспечила. И даже не потрудилась согласовать графики плановых ремонтов производств кислорода – так что часть из них временно приостановила работу. Поэтому прямо сейчас в украинских больницах люди умирают от удушья.

И их смерти – на вашей совести.

Известно ли вам, что пока вы в который раз красовались на парламентской трибуне, благотворительные фонды вроде "Свои" Леси Литвиновой в Киеве или "Корпорации монстров" Екатерины Ножевниковой в Одессе раздали десятки закупленных в долг кислородных концентраторов. Тем, кому не помогла медицина, которую вы уже 2 года "успешно" развиваете. За полтора года на борьбу с коронавирусом было потрачено, по данным Прозорро, около 35 млрд гривен. Вот только на что их тратили? Как утверждают журналисты-расследователи – в том числе, на приобретение кормов для собак, боксерские шлемы, новогодние подарки и мебель. Потому что вы – власть – позволили под видом "ковидных закупок" без конкурсов и какого-либо контроля за государственные средства покупать что угодно! Безумная коррупция в госзакупках привела к закупкам за в разы завышенной стоимостью, миллионным откатам и нехватке самого необходимого оборудования в больницах. Кому-то его точно не хватило – а волонтеры просто не успели помочь.

И это – на вашей совести.

Знаете ли вы, что в украинских больницах катастрофически не хватает персонала? Врачи и медсестры бегут за границу. Потому что в Украине врач получает 6 тысяч гривен, а в Германии – 6 тысяч евро. И там никто не будет обещать им копеечных доплат за работу в ковидных больницах, чтобы так и не выплатить их, как это сделали вы.

Кадровое "обескровливание" украинской медицины – на вашей совести.

Знаете ли вы, что 95-98% ковидных реанимаций заполнены невакцинированными украинцами? Потому что вы не смогли обеспечить своевременную закупку вакцин, организовать ее распределение и адекватную информационную кампанию. И пока вы считали заработанное на коронавирусной пандемии – миллионы украинцев потребляли бред о "чипах", "программировании", "заражении спаечным белком", Билле Гейтсе и планах масонов по уничтожению "мудрого нарида". Как следствие, Украина – самая большая страна Европы! – вакцинирована на 15% (на уровне африканской Анголы), а Евросоюз готовится отмежеваться от нашего "коронавирусного питомника" и закрыть украинцам въезд в свои страны.

То, что мы окажемся в резервации – на вашей совести.

Так почему же вы все это время ничего не делали? Почему вас не интересовали украинцы раньше? Не потому ли, что вам и Украина не интересна? Ведь тот, кто любит свое государство, никогда не скажет, что оно распадется на 6 частей, и ничего страшного в этом нет. Даже в частной беседе. А вы – сказали это Михаилу Бродскому прямо в глаза.

За то, что вы сделали с Украиной, с украинцами, с украинской медициной, вам придется ответить. И очень скоро. Вас призовут к ответу украинские граждане – в том числе и те, которые отдавали голоса за "Слугу народа" и привели вас к власти. И вас, и премьер-министра Шмыгаля, и министра здравоохранения Виктора Ляшко. Ибо именно вы "сделали это вместе".

Потому что коронавирусный коллапс в Украине – дело ваших рук.