В Украине выявлено более 650 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро пятницы, 9 июля, в Украине официально подтверждено 2 240 246 случаев коронавирусной инфекции. Из них 655 обнаружены за прошедшие сутки, из них 31 ребенок и 37 медиков. Госпитализировали 396 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 572 человека (+12 за сутки), выздоровели 2 176 110 (+885). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 18 341 человек

методом ИФА – 7 954

экспресс-тестами – 15 312

За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 1 100 1742.

Напомним, что на 8 июля было зафиксировано 617 новых случаев заболевания COVID-19, из них 26 – дети, 18 – медики.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине, наравне с цифровыми COVID-сертификатами, введут их бумажный аналог. Такой документ должен появиться уже осенью.