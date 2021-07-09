В Украине выявлено более 650 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро пятницы, 9 июля, в Украине официально подтверждено 2 240 246 случаев коронавирусной инфекции. Из них 655 обнаружены за прошедшие сутки, из них 31 ребенок и 37 медиков. Госпитализировали 396 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 572 человека (+12 за сутки), выздоровели 2 176 110 (+885). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 18 341 человек
методом ИФА – 7 954
экспресс-тестами – 15 312
За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 1 100 1742.
Напомним, что на 8 июля было зафиксировано 617 новых случаев заболевания COVID-19, из них 26 – дети, 18 – медики.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине, наравне с цифровыми COVID-сертификатами, введут их бумажный аналог. Такой документ должен появиться уже осенью.
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