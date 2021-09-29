В Украине свыше 9,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 217 человек
По состоянию на утро среды, 29 сентября, в Украине официально подтверждено 2 411 622 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 9 666 заболевших, из них 953 – дети. Госпитализировали 2 855 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 56 080 человек (+217 за сутки), выздоровели 2 251 352 (+3 281). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 583 случая;
Винницкая область – 200 случаев;
Волынская область – 214 случаев;
Днепропетровская область – 787 случаев;
Донецкая область – 699 случаев;
Житомирская область – 253 случая;
Закарпатская область – 95 случаев;
Запорожская область – 592 случая;
Ивано-Франковская область – 234 случая;
Киевская область – 325 случаев;
Кировоградская область – 51 случай;
Луганская область – 525 случаев;
Львовская область – 458 случаев;
Николаевская область – 222 случая;
Одесская область – 662 случая;
Полтавская область – 231 случай;
Ривненская область – 405 случаев;
Сумская область – 368 случаев;
Тернопольская область – 201 случай;
Харьковская область – 976 случаев;
Херсонская область – 349 случаев;
Хмельницкая область – 447 случаев;
Черкасская область – 297 случаев;
Черновицкая область – 421 случай;
Черниговская область – 71 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За минувшие сутки 132 246 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы – 57 058 человек. С начала прививочной кампании привито 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 491 987 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, работодатели в Украине имеют законное право требовать у сотрудников проходить еженедельное ПЦР-тестирование. Меры могут применяться, если работник не вакцинирован или не имеет справки о том, что переболел COVID-19.
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