В Украине свыше 9,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 217 человек

По состоянию на утро среды, 29 сентября, в Украине официально подтверждено 2 411 622 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 9 666 заболевших, из них 953 – дети. Госпитализировали 2 855 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 56 080 человек (+217 за сутки), выздоровели 2 251 352 (+3 281). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

г. Киев – 583 случая;

Винницкая область – 200 случаев;

Видео дня

Волынская область – 214 случаев;

Днепропетровская область – 787 случаев;

Донецкая область – 699 случаев;

Житомирская область – 253 случая;

Закарпатская область – 95 случаев;

Запорожская область – 592 случая;

Ивано-Франковская область – 234 случая;

Киевская область – 325 случаев;

Кировоградская область – 51 случай;

Луганская область – 525 случаев;

Львовская область – 458 случаев;

Николаевская область – 222 случая;

Одесская область – 662 случая;

Полтавская область – 231 случай;

Ривненская область – 405 случаев;

Сумская область – 368 случаев;

Тернопольская область – 201 случай;

Харьковская область – 976 случаев;

Херсонская область – 349 случаев;

Хмельницкая область – 447 случаев;

Черкасская область – 297 случаев;

Черновицкая область – 421 случай;

Черниговская область – 71 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки 132 246 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы – 57 058 человек. С начала прививочной кампании привито 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 491 987 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, работодатели в Украине имеют законное право требовать у сотрудников проходить еженедельное ПЦР-тестирование. Меры могут применяться, если работник не вакцинирован или не имеет справки о том, что переболел COVID-19.