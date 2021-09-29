Законно ли требовать от непривитых работников ПЦР-тесты: в Минздраве дали ответ

Работодатели в Украине имеют законное право требовать у сотрудников проходить еженедельное ПЦР-тестирование. Меры могут применяться, если работник не вакцинирован или не имеет справки о том, что переболел COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он пояснил, что работники должны быть вакцинированы либо эпидемически безопасны, передает "РБК Украина".

"Поэтому такая норма является абсолютно рациональной и оправданной с точки зрения эпидемической безопасности. Особенно, если речь идет о закрытых помещениях и работниках критической инфраструктуры", – отметил врач.

Кузин добавил, что такие требования в Украине вводят многие бизнес-структуры, учреждения и предприниматели. Проведение ПЦР-тестирование может быть как за счет предприятия, так и сотрудника. Также встречаются случаи, когда человека переводят на дистанционную работу и снижают ему зарплату, в случае отказа от вакцинации.

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Главный санитарный врач подчеркнул, что скорость распространения штамма Дельта, который циркулирует в Украине, в разы выросла. Один человек может в среднем заразить от пяти до восьми человек при интенсивном общении или пребывании в закрытом помещении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе от осложнений коронавирусной инфекции умерли муж и жена с разницей в 30 минут. Они не были вакцинированы, заболели и самостоятельно лечились дома.