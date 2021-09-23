В Украине свыше 7,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 123 человека

По состоянию на утро четверга, 23 сентября, в Украине официально подтверждено 2 370 425 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 7 866 заболевших, из них 667 – дети. Госпитализировали 2 070 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 55 284 человека (+123 за сутки), выздоровели 2 237 973 (+2 305). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), городе Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина перешла в "желтую" зону карантина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Во всех регионах с полуночи начали действовать соответствующие ограничения.