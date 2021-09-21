В Украине за сутки свыше 5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 137 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 21 сентября, в Украине официально подтверждено 2 355 805случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 5 159 заболевших, из них 463 – дети. Госпитализировали 1086 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже55 056человек (+137 за сутки), выздоровели 2 233 573 (+2 156). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и городе Киев (399).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 399 случаев;

  • Винницкая область – 77 случаев;

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  • Волынская область – 134 случая;

  • Днепропетровская область – 422 случая;

  • Донецкая область – 346 случаев;

  • Житомирская область – 82 случая;

  • Закарпатская область – 79 случаев;

  • Запорожская область – 202 случая;

  • Ивано-Франковская область – 96 случаев;

  • Киевская область – 236 случаев;

  • Кировоградская область – 15 случаев;

  • Луганская область – 346 случаев;

  • Львовская область – 518 случаев;

  • Николаевская область – 61 случай;

  • Одесская область – 419 случаев;

  • Полтавская область – 163 случая;

  • Ривненская область – 207 случаев;

  • Сумская область – 139 случаев;

  • Тернопольская область – 86 случаев;

  • Харьковская область – 486 случаев;

  • Херсонская область – 72 случая;

  • Хмельницкая область – 139 случаев;

  • Черкасская область – 162 случая;

  • Черновицкая область – 212 случаев;

  • Черниговская область – 61 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели более 5 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, четыре области на западной Украине могут попасть в "красную" зону карантина. В них наблюдается наихудшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

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