В Украине за сутки свыше 5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 137 человек
По состоянию на утро вторника, 21 сентября, в Украине официально подтверждено 2 355 805случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 5 159 заболевших, из них 463 – дети. Госпитализировали 1086 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже55 056человек (+137 за сутки), выздоровели 2 233 573 (+2 156). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и городе Киев (399).Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 399 случаев;
Винницкая область – 77 случаев;
Волынская область – 134 случая;
Днепропетровская область – 422 случая;
Донецкая область – 346 случаев;
Житомирская область – 82 случая;
Закарпатская область – 79 случаев;
Запорожская область – 202 случая;
Ивано-Франковская область – 96 случаев;
Киевская область – 236 случаев;
Кировоградская область – 15 случаев;
Луганская область – 346 случаев;
Львовская область – 518 случаев;
Николаевская область – 61 случай;
Одесская область – 419 случаев;
Полтавская область – 163 случая;
Ривненская область – 207 случаев;
Сумская область – 139 случаев;
Тернопольская область – 86 случаев;
Харьковская область – 486 случаев;
Херсонская область – 72 случая;
Хмельницкая область – 139 случаев;
Черкасская область – 162 случая;
Черновицкая область – 212 случаев;
Черниговская область – 61 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, четыре области на западной Украине могут попасть в "красную" зону карантина. В них наблюдается наихудшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
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