В Украине свыше 22 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 546 человек
По состоянию на утро четверга, 21 октября, в Украине официально подтверждены 2 701 600 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 22 415 заболевших, из них 1771 – дети. Госпитализировали 4892 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 62 389 человек (+546 за сутки), выздоровели 2 352 835 (+8 036). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1192 случая;
Винницкая область – 462 случая;
Волынская область – 436 случаев;
Днепропетровская область – 1308 случаев;
Донецкая область – 1058 случаев;
Житомирская область – 1562 случая;
Закарпатская область – 319 случаев;
Запорожская область – 1355 случаев;
Ивано-Франковская область – 861 случай;
Киевская область – 728 случаев;
Кировоградская область – 156 случаев;
Луганская область – 819 случаев;
Львовская область – 1388 случаев;
Николаевская область – 410 случаев;
Одесская область – 1528 случаев;
Полтавская область – 996 случаев;
Ривненская область – 705 случаев;
Сумская область – 1100 случаев;
Тернопольская область – 787 случаев;
Харьковская область – 1319 случаев;
Херсонская область – 1143 случая;
Хмельницкая область – 1002 случая;
Черкасская область – 469 случаев;
Черновицкая область – 578 случаев;
Черниговская область – 734 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, семь областей Украины могут попасть в "красную" карантинную зону из-за распространения коронавируса. Это Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.
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