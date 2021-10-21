В Украине свыше 22 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 546 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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95,1 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 21 октября, в Украине официально подтверждены 2 701 600 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 22 415 заболевших, из них 1771 – дети. Госпитализировали 4892 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 62 389 человек (+546 за сутки), выздоровели 2 352 835 (+8 036). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1192 случая;

  • Винницкая область – 462 случая;

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  • Волынская область – 436 случаев;

  • Днепропетровская область – 1308 случаев;

  • Донецкая область – 1058 случаев;

  • Житомирская область – 1562 случая;

  • Закарпатская область – 319 случаев;

  • Запорожская область – 1355 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 861 случай;

  • Киевская область – 728 случаев;

  • Кировоградская область – 156 случаев;

  • Луганская область – 819 случаев;

  • Львовская область – 1388 случаев;

  • Николаевская область – 410 случаев;

  • Одесская область – 1528 случаев;

  • Полтавская область – 996 случаев;

  • Ривненская область – 705 случаев;

  • Сумская область – 1100 случаев;

  • Тернопольская область – 787 случаев;

  • Харьковская область – 1319 случаев;

  • Херсонская область – 1143 случая;

  • Хмельницкая область – 1002 случая;

  • Черкасская область – 469 случаев;

  • Черновицкая область – 578 случаев;

  • Черниговская область – 734 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заразились 22 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, семь областей Украины могут попасть в "красную" карантинную зону из-за распространения коронавируса. Это Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

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