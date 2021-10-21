В Украине свыше 22 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 546 человек

По состоянию на утро четверга, 21 октября, в Украине официально подтверждены 2 701 600 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 22 415 заболевших, из них 1771 – дети. Госпитализировали 4892 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 62 389 человек (+546 за сутки), выздоровели 2 352 835 (+8 036). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.

г. Киев – 1192 случая;

Винницкая область – 462 случая;

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Волынская область – 436 случаев;

Днепропетровская область – 1308 случаев;

Донецкая область – 1058 случаев;

Житомирская область – 1562 случая;

Закарпатская область – 319 случаев;

Запорожская область – 1355 случаев;

Ивано-Франковская область – 861 случай;

Киевская область – 728 случаев;

Кировоградская область – 156 случаев;

Луганская область – 819 случаев;

Львовская область – 1388 случаев;

Николаевская область – 410 случаев;

Одесская область – 1528 случаев;

Полтавская область – 996 случаев;

Ривненская область – 705 случаев;

Сумская область – 1100 случаев;

Тернопольская область – 787 случаев;

Харьковская область – 1319 случаев;

Херсонская область – 1143 случая;

Хмельницкая область – 1002 случая;

Черкасская область – 469 случаев;

Черновицкая область – 578 случаев;

Черниговская область – 734 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, семь областей Украины могут попасть в "красную" карантинную зону из-за распространения коронавируса. Это Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.