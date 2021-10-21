Семь областей Украины могут попасть в "красную" зону карантина
Семь областей Украины могут попасть в "красную" карантинную зону из-за распространения коронавируса. Это Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что это произойдет, если в регионах не усилят противоэпидемические мероприятия. Он отметил, что показатель заболеваемости там растет каждый день, а количество госпитализаций и "тяжелых" пациентов очень высокое, сообщила пресс-служба министерства.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин и увеличить количество тестирований на COVID-19 в этих семи областях. Кроме того, в регионах развернут дополнительные койко-места в больницах, будут ежедневно оценивать эпидемическую ситуацию, обновят "маршруты" пациентов и начнут контроль за соблюдением критериев госпитализации пациентов.
Напомним, что с 00:00 23 октября в Сумской области начнут действовать ограничения "красной" зоны карантина. Этот регион присоединился к "красным" Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской областям.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правительство Украины пока не планирует вводить полный локдаун в стране. Действие адаптивного карантина будет продолжаться.
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