В Украине зафиксировали минимальное количество новых зараженных коронавирусом

По состоянию на утро понедельника, 21 июня, в Украине официально подтверждено 2 229 846 случаев коронавирусной инфекции. Из них – 323 обнаружены за прошедшие сутки, что стало минимальным показателем за 2021 год. Среди заболевших 15 детей. Также за сутки были госпитализированы 375 человек.

От COVID-19 в стране умерли 52 032 человек (+16 за сутки), выздоровели – 2 152 140 (+677 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95,) Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 8943 человека,

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методом ИФА – 1147,

экспресс-тестами – 4008.

Отметим, что ранее минимальный суточный прирост в Украине был зафиксирован 14 июня этого года – 420 новых инфицированных.

Добавим, что за минувшие сутки 4 390 человек привито против COVID-19. Одну дозу получили 3 715 человек, полностью иммунизированы – 2 598. С начала прививочной кампании привито 1726042 человека, из них получили 1 дозу – 1726040, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 360452 (из них двое получили одну дозу за границей). Всего проведено 2086492 прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на выходных вдвое рухнули темпы вакцинации от коронавируса.