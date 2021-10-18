В Украине свыше 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 177 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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В Украине свыше 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 177 человек

По состоянию на утро понедельника, 18 октября, в Украине официально подтверждены 2 644 694 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 9524 заболевших, из них 790 – дети. Госпитализировали 3127 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 60 810 человек (+177 за сутки), выздоровели 2 329 418 (+3 421). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 416 случаев;

  • Винницкая область – 110 случаев;

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  • Волынская область – 284 случая;

  • Днепропетровская область – 782 случая;

  • Донецкая область – 537 случаев;

  • Житомирская область – 703 случая;

  • Закарпатская область – 47 случаев;

  • Запорожская область – 542 случая;

  • Ивано-Франковская область – 184 случая;

  • Киевская область – 195 случаев;

  • Кировоградская область – 71 случай;

  • Луганская область – 194 случая;

  • Львовская область – 546 случаев;

  • Николаевская область – 178 случаев;

  • Одесская область – 1367 случаев;

  • Полтавская область – 81 случай;

  • Ривненская область – 169 случаев;

  • Сумская область – 488 случаев;

  • Тернопольская область – 287 случаев;

  • Харьковская область – 823 случая;

  • Херсонская область – 469 случаев;

  • Хмельницкая область – 251 случай;

  • Черкасская область – 283 случая;

  • Черновицкая область – 391 случай;

  • Черниговская область – 126 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 9,5 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Одесса с 18 октября переходит в "красную" зону карантина в связи с ростом заболеваемости, объявил мэр города Геннадий Труханов. Напомним, что с понедельника карантинные ограничения усилены в Одесской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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