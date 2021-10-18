В Украине свыше 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 177 человек

По состоянию на утро понедельника, 18 октября, в Украине официально подтверждены 2 644 694 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 9524 заболевших, из них 790 – дети. Госпитализировали 3127 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 60 810 человек (+177 за сутки), выздоровели 2 329 418 (+3 421). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях.

г. Киев – 416 случаев;

Винницкая область – 110 случаев;

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Волынская область – 284 случая;

Днепропетровская область – 782 случая;

Донецкая область – 537 случаев;

Житомирская область – 703 случая;

Закарпатская область – 47 случаев;

Запорожская область – 542 случая;

Ивано-Франковская область – 184 случая;

Киевская область – 195 случаев;

Кировоградская область – 71 случай;

Луганская область – 194 случая;

Львовская область – 546 случаев;

Николаевская область – 178 случаев;

Одесская область – 1367 случаев;

Полтавская область – 81 случай;

Ривненская область – 169 случаев;

Сумская область – 488 случаев;

Тернопольская область – 287 случаев;

Харьковская область – 823 случая;

Херсонская область – 469 случаев;

Хмельницкая область – 251 случай;

Черкасская область – 283 случая;

Черновицкая область – 391 случай;

Черниговская область – 126 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Одесса с 18 октября переходит в "красную" зону карантина в связи с ростом заболеваемости, объявил мэр города Геннадий Труханов. Напомним, что с понедельника карантинные ограничения усилены в Одесской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.