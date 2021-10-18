В Украине свыше 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 177 человек
По состоянию на утро понедельника, 18 октября, в Украине официально подтверждены 2 644 694 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 9524 заболевших, из них 790 – дети. Госпитализировали 3127 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 60 810 человек (+177 за сутки), выздоровели 2 329 418 (+3 421). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 416 случаев;
Винницкая область – 110 случаев;
Волынская область – 284 случая;
Днепропетровская область – 782 случая;
Донецкая область – 537 случаев;
Житомирская область – 703 случая;
Закарпатская область – 47 случаев;
Запорожская область – 542 случая;
Ивано-Франковская область – 184 случая;
Киевская область – 195 случаев;
Кировоградская область – 71 случай;
Луганская область – 194 случая;
Львовская область – 546 случаев;
Николаевская область – 178 случаев;
Одесская область – 1367 случаев;
Полтавская область – 81 случай;
Ривненская область – 169 случаев;
Сумская область – 488 случаев;
Тернопольская область – 287 случаев;
Харьковская область – 823 случая;
Херсонская область – 469 случаев;
Хмельницкая область – 251 случай;
Черкасская область – 283 случая;
Черновицкая область – 391 случай;
Черниговская область – 126 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Одесса с 18 октября переходит в "красную" зону карантина в связи с ростом заболеваемости, объявил мэр города Геннадий Труханов. Напомним, что с понедельника карантинные ограничения усилены в Одесской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.
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