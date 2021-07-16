В Украине коронавирусом заболели cвыше 700 человек за сутки
По состоянию на утро пятницы, 16 июля, в Украине официально подтверждено 2 243 605 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 737, из них 50 детей и 16 медиков. Госпитализировали 422 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 702человека (+17 за сутки), выздоровели 2 180 281 (+616). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.
Новость дополняется...
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что власти пока не видят необходимости обязывать граждан вакцинироваться от коронавируса.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.