В Украине коронавирусом заболели cвыше 700 человек за сутки

По состоянию на утро пятницы, 16 июля, в Украине официально подтверждено 2 243 605 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 737, из них 50 детей и 16 медиков. Госпитализировали 422 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 702человека (+17 за сутки), выздоровели 2 180 281 (+616). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что власти пока не видят необходимости обязывать граждан вакцинироваться от коронавируса.