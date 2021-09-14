В Украине свыше 3,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 97 человек
По состоянию на утро вторника, 14 сентября, в Украине официально подтверждено 2 321 156 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 332 заболевших, из них 364 – дети. Госпитализировали 718 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 54 457 человек (+97 за сутки), выздоровели 2 223 272 (+1404). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 412 случаев;
Винницкая область – 109 случаев;
Волынская область – 66 случаев;
Днепропетровская область – 191 случай;
Донецкая область – 195 случаев;
Житомирская область – 58 случаев;
Закарпатская область – 44 случая;
Запорожская область – 163 случая;
Ивано-Франковская область – 48 случаев;
Киевская область – 101 случай;
Кировоградская область – 14 случаев;
Луганская область – 214 случаев;
Львовская область – 241 случай;
Николаевская область – 30 случаев;
Одесская область – 232 случая;
Полтавская область – 88 случаев;
Ривненская область – 141 случай;
Сумская область – 84 случая;
Тернопольская область – 99 случаев;
Харьковская область – 260 случаев;
Херсонская область – 59 случаев;
Хмельницкая область – 109 случаев;
Черкасская область – 143 случая;
Черновицкая область – 174 случая;
Черниговская область – 57 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров Украины расширил количество сертификатов о вакцинации. Они будут выдаваться теперь не только тем, кто прошел полный курс иммунизации.
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