В Украине свыше 3,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 97 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса

По состоянию на утро вторника, 14 сентября, в Украине официально подтверждено 2 321 156 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 332 заболевших, из них 364 – дети. Госпитализировали 718 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 54 457 человек (+97 за сутки), выздоровели 2 223 272 (+1404). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 412 случаев;

  • Винницкая область – 109 случаев;

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  • Волынская область – 66 случаев;

  • Днепропетровская область – 191 случай;

  • Донецкая область – 195 случаев;

  • Житомирская область – 58 случаев;

  • Закарпатская область – 44 случая;

  • Запорожская область – 163 случая;

  • Ивано-Франковская область – 48 случаев;

  • Киевская область – 101 случай;

  • Кировоградская область – 14 случаев;

  • Луганская область – 214 случаев;

  • Львовская область – 241 случай;

  • Николаевская область – 30 случаев;

  • Одесская область – 232 случая;

  • Полтавская область – 88 случаев;

  • Ривненская область – 141 случай;

  • Сумская область – 84 случая;

  • Тернопольская область – 99 случаев;

  • Харьковская область – 260 случаев;

  • Херсонская область – 59 случаев;

  • Хмельницкая область – 109 случаев;

  • Черкасская область – 143 случая;

  • Черновицкая область – 174 случая;

  • Черниговская область – 57 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели более трех тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров Украины расширил количество сертификатов о вакцинации. Они будут выдаваться теперь не только тем, кто прошел полный курс иммунизации.

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