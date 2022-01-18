В Украине свыше 8,5 тыс. новых случаев COVID-19, вирус поразил 811 детей
За прошедшие сутки в Украине диагностировали 8558 случаев заражения коронавирусом и 188 смертей от осложнений заболевания. В больницы госпитализировали 1125 пациентов.
В то же время 5761 украинец поборол недуг, по состоянию на 18 января активными больными являются около 107,6 тыс. жителей. Об этом информируют на сайте Минздрава.
Накануне в стране провели 69 796 тестирований, COVID-19 подтвердили у 304 медиков и 811 детей. Прививку против коронавирусной инфекции получил 80 921 гражданин: первую дозу – 29 847, вторую – 36 223, дополнительную – 456, бустерную – 14 395.
В мире за сутки зафиксировали свыше 1,98 млн заражений, больше всего больных прибавилось в США, Индии и Испании. Самый высокий суточный показатель смертности был подтвержден в РФ.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 768 088 человек;
выздоровели – 3 561 923 человека;
умерли – 98 549 человек;
провели ПЦР-тестирований – 17 220 495;
вакцинировали (двумя дозами) – 14 306 743 жителя.
Количество заболеваний в регионах за сутки 17 января:
г. Киев – 972;
Винницкая область – 372;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 286;
Донецкая область – 365;
Житомирская область – 58;
Закарпатская область – 230;
Запорожская область – 188;
Ивано-Франковская область – 640;
Киевская область – 345;
Кировоградская область – 61;
Луганская область – 207;
Львовская область – 870;
Николаевская область – 148;
Одесская область – 350;
Полтавская область – 473;
Ривненская область – 370;
Сумская область – 384;
Тернопольская область – 282;
Харьковская область – 678;
Херсонская область – 58;
Хмельницкая область – 239;
Черкасская область – 214;
Черновицкая область – 475;
Черниговская область – 151
В этой статистике отсутствуют данные по заболеваемости коронавирусом на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины и Крыма.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пресс-службе Офиса президента отметили, что в Украине постепенно ухудшается ситуация с распространением COVID-19. В "оранжевую" зону карантина уже попали две области – Сумская и Ивано-Франковская.
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