В Украине свыше 8,5 тыс. новых случаев COVID-19, вирус поразил 811 детей

За прошедшие сутки в Украине диагностировали 8558 случаев заражения коронавирусом и 188 смертей от осложнений заболевания. В больницы госпитализировали 1125 пациентов.

В то же время 5761 украинец поборол недуг, по состоянию на 18 января активными больными являются около 107,6 тыс. жителей. Об этом информируют на сайте Минздрава.

Накануне в стране провели 69 796 тестирований, COVID-19 подтвердили у 304 медиков и 811 детей. Прививку против коронавирусной инфекции получил 80 921 гражданин: первую дозу – 29 847, вторую – 36 223, дополнительную – 456, бустерную – 14 395.

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В мире за сутки зафиксировали свыше 1,98 млн заражений, больше всего больных прибавилось в США, Индии и Испании. Самый высокий суточный показатель смертности был подтвержден в РФ.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 768 088 человек;

выздоровели – 3 561 923 человека;

умерли – 98 549 человек;

провели ПЦР-тестирований – 17 220 495;

вакцинировали (двумя дозами) – 14 306 743 жителя.

Количество заболеваний в регионах за сутки 17 января:

г. Киев – 972;

Винницкая область – 372;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 286;

Донецкая область – 365;

Житомирская область – 58;

Закарпатская область – 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 640;

Киевская область – 345;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 207;

Львовская область – 870;

Николаевская область – 148;

Одесская область – 350;

Полтавская область – 473;

Ривненская область – 370;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область – 678;

Херсонская область – 58;

Хмельницкая область – 239;

Черкасская область – 214;

Черновицкая область – 475;

Черниговская область – 151

В этой статистике отсутствуют данные по заболеваемости коронавирусом на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пресс-службе Офиса президента отметили, что в Украине постепенно ухудшается ситуация с распространением COVID-19. В "оранжевую" зону карантина уже попали две области – Сумская и Ивано-Франковская.