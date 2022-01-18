В Украине свыше 8,5 тыс. новых случаев COVID-19, вирус поразил 811 детей

Марина Лисничук
Covid
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В Украине свыше 8,5 тыс. новых случаев COVID-19, вирус поразил 811 детей

За прошедшие сутки в Украине диагностировали 8558 случаев заражения коронавирусом и 188 смертей от осложнений заболевания. В больницы госпитализировали 1125 пациентов.

В то же время 5761 украинец поборол недуг, по состоянию на 18 января активными больными являются около 107,6 тыс. жителей. Об этом информируют на сайте Минздрава.

Накануне в стране провели 69 796 тестирований, COVID-19 подтвердили у 304 медиков и 811 детей. Прививку против коронавирусной инфекции получил 80 921 гражданин: первую дозу – 29 847, вторую – 36 223, дополнительную – 456, бустерную – 14 395.

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В мире за сутки зафиксировали свыше 1,98 млн заражений, больше всего больных прибавилось в США, Индии и Испании. Самый высокий суточный показатель смертности был подтвержден в РФ.

В Украине прибавилось более 8,5 тыс. больных COVID-19

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 768 088 человек;

  • выздоровели – 3 561 923 человека;

  • умерли – 98 549 человек;

  • провели ПЦР-тестирований – 17 220 495;

  • вакцинировали (двумя дозами) – 14 306 743 жителя.

Количество заболеваний в регионах за сутки 17 января:

  • г. Киев – 972;

  • Винницкая область – 372;

  • Волынская область – 142;

  • Днепропетровская область – 286;

  • Донецкая область – 365;

  • Житомирская область – 58;

  • Закарпатская область – 230;

  • Запорожская область – 188;

  • Ивано-Франковская область – 640;

  • Киевская область – 345;

  • Кировоградская область – 61;

  • Луганская область – 207;

  • Львовская область – 870;

  • Николаевская область – 148;

  • Одесская область – 350;

  • Полтавская область – 473;

  • Ривненская область – 370;

  • Сумская область – 384;

  • Тернопольская область – 282;

  • Харьковская область – 678;

  • Херсонская область – 58;

  • Хмельницкая область – 239;

  • Черкасская область – 214;

  • Черновицкая область – 475;

  • Черниговская область – 151

Данные по COVID-19 в Украине за сутки

В этой статистике отсутствуют данные по заболеваемости коронавирусом на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пресс-службе Офиса президента отметили, что в Украине постепенно ухудшается ситуация с распространением COVID-19. В "оранжевую" зону карантина уже попали две области – Сумская и Ивано-Франковская.

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