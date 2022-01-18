В Италии ввели рекордное количество прививок, а от Омикрона не защитит даже четвертая доза. Хроника коронавируса на 18 января

За более чем два года пандемии коронавирус поразил не менее 331,4 млн человек на планете, унеся жизни 5,56 млн из них. Только накануне в разных странах обнаружили 1,98 млн заражений, подтвердили почти 5 тыс. смертей.

На фоне рекордных показателей заболеваемости во Франции ввели "вакцинальные пропуска" – теперь неиммунизированные граждане не смогут посещать общественные места. Тогда как в Австрии хотят ввести обязательную вакцинацию, а за отказ от прививок людям грозят высокие штрафы.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 759 530 случаев инфицирования обнаружили с начала пандемии в Украине – 98 361 из них обернулись смертью, 3 556 162 человека выздоровели. В настоящее время активными больными являются около 105 тыс. жителей страны.

Эпидемиолог Наталья Виноград отметила, что по клиническим признакам штамм Омикрон приближается к гриппу. Этим он в лучшую сторону отличается от предыдущих вариантов, но имеет проблему – 40% зараженных им переносят инфекцию бессимптомно .

Ученые прогнозируют, что Омикрон станет последним вариантом COVID-19. В то же время это не гарантирует того, что сам вирус будет менее смертоносным.

Четвертая доза вакцины Pfizer или Moderna не обеспечивает уровня антител , достаточного для защиты от заражения штаммом Омикрон . Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования Медицинского центра Шиба, сообщает The Jerusalem Post.

Десять самых богатых людей мира во время пандемии COVID-19 (с марта 2020-го по ноябрь 2021 года) удвоили свое состояние от примерно $700 миллиардов до $1,5 триллиона. Об этом говорится в отчете правозащитной группы Oxfam, пишет ABC News.

Правительство Греции обязало людей от 60 лет вакцинироваться против COVID-19, информирует The Associated Press. В январе граждан такого возраста, которые откажутся делать прививку , оштрафуют на €50 . Затем эта сумма увеличится до €100 .

Накануне в Литве заработали новые правила "управления пандемией" из-за распространения штамма Омикрон, передает "Делфи". Теперь люди в закрытых помещениях должны одевать не обычные медицинские маски, а респираторы с уровнем защиты не менее FFP2.

В Италии достигли рекорда по количеству проведенных прививок против COVID-19 за неделю . Так, в период 10-16 января в стране их сделали почти 4,5 млн , пишет ANSA.

Американская биотехнологическая компания Moderna работает над созданием вакцины, защищающей от трех заболеваний . Речь идет о COVID-19, гриппе и распространенном респираторном вирусе (RSV).

За последние сутки наибольше случаев заражения коронавирусом обнаружили в США – 389,5 тыс. , Индии – 222,6 тыс., Испании – 110,5 тыс., Аргентине – 102,5 и Франции – 102 тыс. Лидером по количеству новых смертей стала Россия – 670 .

Ученые предполагают, что коронавирусная инфекция может привести к большему повреждению мозга у пожилых людей, чем болезнь Альцгеймера, одновременно нарушив их память и важные психические функции.