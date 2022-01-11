В Украине свыше 5,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 219 человек

Марина Лисничук
Covid
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В Украине свыше 5,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 219 человек

Накануне коронавирус диагностировали у 5429 жителей Украины, но гораздо больше людей от него вылечилось7761. В то же время недуг унес жизни еще 219 граждан.

Среди новых инфицированных оказалось 306 несовершеннолетних и 168 медработников, а в больницы попали 915 человек. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава).

По данным ведомства, за прошедшие сутки в разных областях провели 65 191 тестирование. Вместе с тем прививки получили еще 96 385 украинцев: первую дозу получили 29 242 человека, вторую – 59 075, дополнительную – 445, бустерную – 7623.

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В мире же на сегодняшний день зарегистрировано свыше 311 млн всех случаев COVID-19, накануне наибольшее количество таких выявили в США, Индии и Британии.

Данные о коронавирусе в Украине за сутки

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 709 871 человек;

  • выздоровели – 3 522 547 человек;

  • умерли – 97 544 человека;

  • проведено ПЦР-тестирований – 16 995 958.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1192;

  • Винницкая область – 203;

  • Волынская область – 98;

  • Днепропетровская область – 150;

  • Донецкая область – 288;

  • Житомирская область – 40;

  • Закарпатская область – 157;

  • Запорожская область – 179;

  • Ивано-Франковская область – 159;

  • Киевская область – 259;

  • Кировоградская область – 49;

  • Луганская область – 151;

  • Львовская область – 195;

  • Николаевская область – 114;

  • Одесская область – 266;

  • Полтавская область – 440;

  • Ривненская область – 145;

  • Сумская область – 162;

  • Тернопольская область – 104;

  • Харьковская область – 309;

  • Херсонская область – 75;

  • Хмельницкая область – 209;

  • Черкасская область – 192;

  • Черновицкая область – 158;

  • Черниговская область – 135

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

Информация о COVID-19 и прививках против него

Добавим, что с начала кампании иммунизации в стране вакцинировано 14 842 428 жителей. Из них первую дозу вакцины получили 14 842 426 человек, обе – 14 039 548, дополнительную – 6669, бустерную – 28 085. Всего сделано 28 916 728 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса. А также, как могут получить прививку против COVID-19 граждане, ранее купившие фейковый сертификат о вакцинации.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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