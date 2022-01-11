В Украине свыше 5,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 219 человек
Накануне коронавирус диагностировали у 5429 жителей Украины, но гораздо больше людей от него вылечилось – 7761. В то же время недуг унес жизни еще 219 граждан.
Среди новых инфицированных оказалось 306 несовершеннолетних и 168 медработников, а в больницы попали 915 человек. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава).
По данным ведомства, за прошедшие сутки в разных областях провели 65 191 тестирование. Вместе с тем прививки получили еще 96 385 украинцев: первую дозу получили 29 242 человека, вторую – 59 075, дополнительную – 445, бустерную – 7623.
В мире же на сегодняшний день зарегистрировано свыше 311 млн всех случаев COVID-19, накануне наибольшее количество таких выявили в США, Индии и Британии.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 709 871 человек;
выздоровели – 3 522 547 человек;
умерли – 97 544 человека;
проведено ПЦР-тестирований – 16 995 958.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1192;
Винницкая область – 203;
Волынская область – 98;
Днепропетровская область – 150;
Донецкая область – 288;
Житомирская область – 40;
Закарпатская область – 157;
Запорожская область – 179;
Ивано-Франковская область – 159;
Киевская область – 259;
Кировоградская область – 49;
Луганская область – 151;
Львовская область – 195;
Николаевская область – 114;
Одесская область – 266;
Полтавская область – 440;
Ривненская область – 145;
Сумская область – 162;
Тернопольская область – 104;
Харьковская область – 309;
Херсонская область – 75;
Хмельницкая область – 209;
Черкасская область – 192;
Черновицкая область – 158;
Черниговская область – 135
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
Добавим, что с начала кампании иммунизации в стране вакцинировано 14 842 428 жителей. Из них первую дозу вакцины получили 14 842 426 человек, обе – 14 039 548, дополнительную – 6669, бустерную – 28 085. Всего сделано 28 916 728 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса. А также, как могут получить прививку против COVID-19 граждане, ранее купившие фейковый сертификат о вакцинации.
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