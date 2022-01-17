В Украине свыше 5 тыс. новых случаев COVID-19, заболели 407 детей

За выходной 16 января инфицирование коронавирусом подтвердили у 5072 жителей Украины, а 78 от него умерли. В то же время 2520 украинцев недуг преодолели.

На сегодняшний день активными больными являются по меньшей мере 105 тыс. граждан, за прошедшие сутки 1213 пациентов пополнили больничные палаты. Такие данные представляет на своем сайте Министерство здравоохранения (Минздрав).

Отмечается, что накануне в разных регионах провели 35 464 тестирования (почти вдвое меньше, чем в будни), заражение обнаружили у 407 детей и 72 медицинских работников.

Кроме этого, было сделано 23 286 прививок против COVID-19: первую дозу получили 8034 человека, вторую – 10 930, дополнительную – 105, бустерную – 4217.

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В целом в мире за прошедшие сутки прибавилось более 1,9 млн больных коронавирусом. Большинство заражений связано со штаммом Омикрон, который уже стал доминирующим в Европе. По словам специалистов, он опасен даже для молодых здоровых людей, особенно – невакцинированных.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 759 530 человек;

выздоровели – 3 556 162 человека;

умерли – 98 361 человек;

проведено ПЦР-тестирований – 17 182 817;

сделано прививки – 29 372 377.

Против коронавируса вакцинированы (двумя дозами) 14 270 520 украинцев. На сегодняшний день 9617 граждан получили дополнительную дозу вакцины, а 99 165 – бустерную.

Количество заболеваний в регионах за сутки 16 января:

г. Киев – 510;

Винницкая область – 194;

Волынская область – 101;

Днепропетровская область – 127;

Донецкая область – 52;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 133;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 492;

Киевская область – 132;

Кировоградская область – 82;

Луганская область – 4;

Львовская область – 854;

Николаевская область – 31;

Одесская область – 224;

Полтавская область – 49;

Ривненская область – 86;

Сумская область – 189;

Тернопольская область – 314;

Харьковская область – 647;

Херсонская область – 36;

Хмельницкая область – 68;

Черкасская область – 88;

Черновицкая область – 344;

Черниговская область – 45

Данные со временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в статистике от Минздрава отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской предупредил, что и в Украине вскоре может произойти вспышка COVID-19 варианта Омикрон. Чтобы предупредить его, следует уже сейчас проводить больше тестирований.