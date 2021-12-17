В Украине почти 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 328 человек
Коронавирус в Украине за сутки унес жизни 328 граждан, при этом 21 650 его побороли. Накануне обнаружили 8899 новых заражений и общее количество подтвержденных случаев достигло 3 597 046.
Из них для 92 641 украинца инфицирование COVID-19 стало смертельным, однако 3 306 465 жителей выздоровели. По состоянию на 17 декабря, информирует сайт Минздрава, ныне 197,9 тыс. человек еще болеют.
Среди тех, у кого недуг диагностировали накануне – 779 детей и 98 медицинских работников. Кроме этого, 2028 больных госпитализировали.
В регионах было проведено 77 707 тестирований. Больше новых случаев коронавируса зафиксировали в Киеве – 1385, Донецкой области – 564, Запорожской – 559, Одесской – 556, Полтавской – 527.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1385;
Винницкая область – 334;
Волынская область – 412;
Днепропетровская область – 355;
Донецкая область – 564;
Житомирская область – 218;
Закарпатская область – 287;
Запорожская область – 559;
Ивано-Франковская область – 193;
Киевская область – 392;
Кировоградская область – 130;
Луганская область – 93;
Львовская область – 401;
Николаевская область – 332;
Одесская область – 556;
Полтавская область – 527;
Ривненская область – 264;
Сумская область – 239;
Тернопольская область – 198;
Харьковская область – 294;
Херсонская область – 80;
Хмельницкая область – 367;
Черкасская область – 318;
Черновицкая область – 151;
Черниговская область – 250
Традиционно, в этой статистике отсутствуют данные о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Луганщины, Донетчины и в Крыму.
В стране вакцинировали еще 132 991 гражданина: 43 939 получили первую прививку, 89 038 – вторую, а 14 – дополнительную дозу. На сегодня 12 824 666 украинцев полностью иммунизированы.
Как сообщал OBOZREVATEL, с компанией Pfizer Украина подписала контракт на закупку 300 тыс. курсов препарата "Паксловид" для амбулаторного лечения больных коронавирусом. Использование таких лекарств призвано предотвратить тяжелое течение COVID-19, госпитализации и смерти в результате болезни.
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