В Украине почти 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 328 человек

Марина Лисничук
Covid
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В Украине почти 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 328 человек

Коронавирус в Украине за сутки унес жизни 328 граждан, при этом 21 650 его побороли. Накануне обнаружили 8899 новых заражений и общее количество подтвержденных случаев достигло 3 597 046.

Из них для 92 641 украинца инфицирование COVID-19 стало смертельным, однако 3 306 465 жителей выздоровели. По состоянию на 17 декабря, информирует сайт Минздрава, ныне 197,9 тыс. человек еще болеют.

Среди тех, у кого недуг диагностировали накануне – 779 детей и 98 медицинских работников. Кроме этого, 2028 больных госпитализировали.

В регионах было проведено 77 707 тестирований. Больше новых случаев коронавируса зафиксировали в Киеве – 1385, Донецкой области – 564, Запорожской – 559, Одесской – 556, Полтавской – 527.

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В Украине добавилось почти 9 тыс. случаев заражения COVID-19

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1385;

  • Винницкая область – 334;

  • Волынская область – 412;

  • Днепропетровская область – 355;

  • Донецкая область – 564;

  • Житомирская область – 218;

  • Закарпатская область – 287;

  • Запорожская область – 559;

  • Ивано-Франковская область – 193;

  • Киевская область – 392;

  • Кировоградская область – 130;

  • Луганская область – 93;

  • Львовская область – 401;

  • Николаевская область – 332;

  • Одесская область – 556;

  • Полтавская область – 527;

  • Ривненская область – 264;

  • Сумская область – 239;

  • Тернопольская область – 198;

  • Харьковская область – 294;

  • Херсонская область – 80;

  • Хмельницкая область – 367;

  • Черкасская область – 318;

  • Черновицкая область – 151;

  • Черниговская область – 250

Традиционно, в этой статистике отсутствуют данные о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Луганщины, Донетчины и в Крыму.

В стране вакцинировали еще 132 991 гражданина: 43 939 получили первую прививку, 89 038 – вторую, а 14 – дополнительную дозу. На сегодня 12 824 666 украинцев полностью иммунизированы.

Данные по COVID-19 и вакцинации против него

Как сообщал OBOZREVATEL, с компанией Pfizer Украина подписала контракт на закупку 300 тыс. курсов препарата "Паксловид" для амбулаторного лечения больных коронавирусом. Использование таких лекарств призвано предотвратить тяжелое течение COVID-19, госпитализации и смерти в результате болезни.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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