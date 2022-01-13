В Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19: свыше 10 тыс. новых случаев за сутки

В Украине за сутки 12 января от коронавируса умер 191 человек, в то же время 7202 вылечились от этого недуга. Накануне было подтверждено 10 046 новых случаев заражения, что почти на три тысячи больше, чем за день до того.

Среди инфицированных оказалось 590 несовершеннолетних и 255 работников медучреждений, палаты последних в разных регионах пополнились еще 1676 пациентами с COVID-19. Такие данные приводит Минздрав на официальном сайте.

Отмечается, что в стране провели 79 047 тестирований на диагностику коронавирусной болезни и сделали 102 580 прививок. В частности, первую дозу вакцины получили 33 452 человека, вторую – 53 342, дополнительную – 749, а бустерную – 15 037.

Видео дня

В мире же на сегодняшний день подтверждено более 317 млн всех заражений коронавирусом, за прошедшие сутки был установлен рекорд по приросту больных – почти 3,4 млн. Наибольший прирост больных за последние 24 часа зафиксировали в США, Франции и Индии.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 3 727 034 человека;

выздоровели – 3 537 826 человек;

умерли – 97 928 человек;

провели ПЦР-тестирований – 17 071 469;

вакцинировали (две прививки) – 14 152 238 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки 12 января:

г. Киев – 997;

Винницкая область – 510;

Волынская область – 88;

Днепропетровская область – 362;

Донецкая область – 354;

Житомирская область – 367;

Закарпатская область – 413;

Запорожская область – 222;

Ивано-Франковская область – 983;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 98;

Львовская область – 949;

Николаевская область – 174;

Одесская область – 508;

Полтавская область – 431;

Ривненская область – 273;

Сумская область – 510;

Тернопольская область – 389;

Харьковская область – 560;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 293;

Черновицкая область – 313;

Черниговская область – 350.

Данные со временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщини и Крыма в этой статистике отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Херсонской и Сумской областях ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Они сейчас находятся в "оранжевой" карантинной зоне, а все остальные регионы – в "желтой".

Ученые НАН отметили, что в стране уже начинается новая волна коронавируса. Об этом, по их данным, свидетельствует прирост инфицирований и в целом положительных тестов.