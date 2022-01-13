В Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19: свыше 10 тыс. новых случаев за сутки

Марина Лисничук
Covid
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В Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19: свыше 10 тыс. новых случаев за сутки

В Украине за сутки 12 января от коронавируса умер 191 человек, в то же время 7202 вылечились от этого недуга. Накануне было подтверждено 10 046 новых случаев заражения, что почти на три тысячи больше, чем за день до того.

Среди инфицированных оказалось 590 несовершеннолетних и 255 работников медучреждений, палаты последних в разных регионах пополнились еще 1676 пациентами с COVID-19. Такие данные приводит Минздрав на официальном сайте.

Отмечается, что в стране провели 79 047 тестирований на диагностику коронавирусной болезни и сделали 102 580 прививок. В частности, первую дозу вакцины получили 33 452 человека, вторую – 53 342, дополнительную – 749, а бустерную – 15 037.

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В мире же на сегодняшний день подтверждено более 317 млн всех заражений коронавирусом, за прошедшие сутки был установлен рекорд по приросту больных – почти 3,4 млн. Наибольший прирост больных за последние 24 часа зафиксировали в США, Франции и Индии.

В Украине свыше 10 тыс. новых случаев COVID-19

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели – 3 727 034 человека;

  • выздоровели – 3 537 826 человек;

  • умерли – 97 928 человек;

  • провели ПЦР-тестирований – 17 071 469;

  • вакцинировали (две прививки) – 14 152 238 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки 12 января:

  • г. Киев – 997;

  • Винницкая область – 510;

  • Волынская область – 88;

  • Днепропетровская область – 362;

  • Донецкая область – 354;

  • Житомирская область – 367;

  • Закарпатская область – 413;

  • Запорожская область – 222;

  • Ивано-Франковская область – 983;

  • Киевская область – 376;

  • Кировоградская область – 64;

  • Луганская область – 98;

  • Львовская область – 949;

  • Николаевская область – 174;

  • Одесская область – 508;

  • Полтавская область – 431;

  • Ривненская область – 273;

  • Сумская область – 510;

  • Тернопольская область – 389;

  • Харьковская область – 560;

  • Херсонская область – 95;

  • Хмельницкая область – 367;

  • Черкасская область – 293;

  • Черновицкая область – 313;

  • Черниговская область – 350.

Данные со временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщини и Крыма в этой статистике отсутствуют.

Данные о COVID-19 за сутки

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