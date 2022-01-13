В Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19: свыше 10 тыс. новых случаев за сутки
В Украине за сутки 12 января от коронавируса умер 191 человек, в то же время 7202 вылечились от этого недуга. Накануне было подтверждено 10 046 новых случаев заражения, что почти на три тысячи больше, чем за день до того.
Среди инфицированных оказалось 590 несовершеннолетних и 255 работников медучреждений, палаты последних в разных регионах пополнились еще 1676 пациентами с COVID-19. Такие данные приводит Минздрав на официальном сайте.
Отмечается, что в стране провели 79 047 тестирований на диагностику коронавирусной болезни и сделали 102 580 прививок. В частности, первую дозу вакцины получили 33 452 человека, вторую – 53 342, дополнительную – 749, а бустерную – 15 037.
В мире же на сегодняшний день подтверждено более 317 млн всех заражений коронавирусом, за прошедшие сутки был установлен рекорд по приросту больных – почти 3,4 млн. Наибольший прирост больных за последние 24 часа зафиксировали в США, Франции и Индии.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
заболели – 3 727 034 человека;
выздоровели – 3 537 826 человек;
умерли – 97 928 человек;
провели ПЦР-тестирований – 17 071 469;
вакцинировали (две прививки) – 14 152 238 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки 12 января:
г. Киев – 997;
Винницкая область – 510;
Волынская область – 88;
Днепропетровская область – 362;
Донецкая область – 354;
Житомирская область – 367;
Закарпатская область – 413;
Запорожская область – 222;
Ивано-Франковская область – 983;
Киевская область – 376;
Кировоградская область – 64;
Луганская область – 98;
Львовская область – 949;
Николаевская область – 174;
Одесская область – 508;
Полтавская область – 431;
Ривненская область – 273;
Сумская область – 510;
Тернопольская область – 389;
Харьковская область – 560;
Херсонская область – 95;
Хмельницкая область – 367;
Черкасская область – 293;
Черновицкая область – 313;
Черниговская область – 350.
Данные со временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщини и Крыма в этой статистике отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Херсонской и Сумской областях ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Они сейчас находятся в "оранжевой" карантинной зоне, а все остальные регионы – в "желтой".
Ученые НАН отметили, что в стране уже начинается новая волна коронавируса. Об этом, по их данным, свидетельствует прирост инфицирований и в целом положительных тестов.
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