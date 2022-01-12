В Украине свыше 7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 193 человека
Накануне в Украине подтвердили 7117 заражений коронавирусом, в том числе у 409 детей и 160 медицинских работников. Еще 1898 больных или с подозрением на инфицирование попали на больничные койки.
Кроме того, COVID-19 унес жизни 193 украинцев, в то же время 8077 его побороли. Такие данные опубликовало на своем сайте Министерство здравоохранения (Минздрав).
За сутки в разных регионах страны провели 79 278 тестирований на диагностику коронавирусной инфекции, больше всего положительных тестов оказалось в Киеве. Еще 106 362 жителя получили прививки против этого недуга: 33 288 – первую дозу, 59 348 – вторую, 670 – дополнительную и 13 056 – бустерную.
В мире же накануне прибавилось почти 2,8 млн инфицирований COVID-19, в лидеры по суточному приросту больных вышли США, Франция, Италия, Индия.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 716 988 человек;
выздоровели – 3 530 624 человека;
умерли – 97 737 человек;
провели ПЦР-тестирований – 17 034 809;
вакцинировали (двумя дозами) – 14 098 896 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки 11 января:
г. Киев – 1151;
Винницкая область – 435;
Волынская область – 94;
Днепропетровская область – 237;
Донецкая область – 250;
Житомирская область – 139;
Закарпатская область – 168;
Запорожская область – 122;
Ивано-Франковская область – 502;
Киевская область – 266;
Кировоградская область – 64;
Луганская область – 112;
Львовская область – 386;
Николаевская область – 135;
Одесская область – 312;
Полтавская область – 328;
Ривненская область – 250;
Сумская область – 445;
Тернопольская область – 235;
Харьковская область – 457;
Херсонская область – 197;
Хмельницкая область – 351;
Черкасская область – 224;
Черновицкая область – 197;
Черниговская область – 60
Данные со временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в этой статистике отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав перенес дату введения обязательной вакцинации для людей определенных профессий – с 20 на 31 января. Так, с конца января прививки непременно должны делать сотрудники органов местного самоуправления, некоторых медучреждений и коммунальных предприятий.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.