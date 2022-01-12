В Украине свыше 7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 193 человека

Марина Лисничук
Covid
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В Украине свыше 7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 193 человека

Накануне в Украине подтвердили 7117 заражений коронавирусом, в том числе у 409 детей и 160 медицинских работников. Еще 1898 больных или с подозрением на инфицирование попали на больничные койки.

Кроме того, COVID-19 унес жизни 193 украинцев, в то же время 8077 его побороли. Такие данные опубликовало на своем сайте Министерство здравоохранения (Минздрав).

За сутки в разных регионах страны провели 79 278 тестирований на диагностику коронавирусной инфекции, больше всего положительных тестов оказалось в Киеве. Еще 106 362 жителя получили прививки против этого недуга: 33 288 – первую дозу, 59 348 – вторую, 670 – дополнительную и 13 056 – бустерную.

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В мире же накануне прибавилось почти 2,8 млн инфицирований COVID-19, в лидеры по суточному приросту больных вышли США, Франция, Италия, Индия.

В Украине прибавилось более 7 тыс. больных COVID-19

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 716 988 человек;

  • выздоровели – 3 530 624 человека;

  • умерли – 97 737 человек;

  • провели ПЦР-тестирований – 17 034 809;

  • вакцинировали (двумя дозами) – 14 098 896 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки 11 января:

  • г. Киев – 1151;

  • Винницкая область – 435;

  • Волынская область – 94;

  • Днепропетровская область – 237;

  • Донецкая область – 250;

  • Житомирская область – 139;

  • Закарпатская область – 168;

  • Запорожская область – 122;

  • Ивано-Франковская область – 502;

  • Киевская область – 266;

  • Кировоградская область – 64;

  • Луганская область – 112;

  • Львовская область – 386;

  • Николаевская область – 135;

  • Одесская область – 312;

  • Полтавская область – 328;

  • Ривненская область – 250;

  • Сумская область – 445;

  • Тернопольская область – 235;

  • Харьковская область – 457;

  • Херсонская область – 197;

  • Хмельницкая область – 351;

  • Черкасская область – 224;

  • Черновицкая область – 197;

  • Черниговская область – 60

Данные со временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в этой статистике отсутствуют.

Данные по коронавирусу в Украине за сутки

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав перенес дату введения обязательной вакцинации для людей определенных профессий – с 20 на 31 января. Так, с конца января прививки непременно должны делать сотрудники органов местного самоуправления, некоторых медучреждений и коммунальных предприятий.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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