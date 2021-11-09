В Украине зафиксировано почти 19 тыс. новых случаев COVID-19 и рекордное числе смертей
По состоянию на утро вторника, 9 ноября, в Украине официально подтверждено 3 107 489 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 18 988 заболевших, из них 1183 – дети. Госпитализировали 2967 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 73 390 человек (+833 за сутки – рекорд с начала пандемии), выздоровели 2 537 565 (+16 609). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2042), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и городе Киеве (1204).
г. Киев – 1204 случая;
Винницкая область – 547 случаев;
Волынская область – 570 случаев;
Днепропетровская область – 2042 случая;
Донецкая область – 832 случая;
Житомирская область – 240 случаев;
Закарпатская область – 241 случай;
Запорожская область – 1021 случай;
Ивано-Франковская область – 322 случая;
Киевская область – 905 случаев;
Кировоградская область – 67 случаев;
Луганская область – 530 случаев;
Львовская область – 1352 случая;
Николаевская область – 987 случаев;
Одесская область – 1516 случаев;
Полтавская область – 1182 случая;
Ривненская область – 818 случаев;
Сумская область – 522 случая;
Тернопольская область – 386 случаев;
Харьковская область – 1314 случаев;
Херсонская область – 262 случая;
Хмельницкая область – 439 случаев;
Черкасская область – 813 случаев;
Черновицкая область – 453 случая;
Черниговская область – 423 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Всего с начала вакцинации в Украине было сделано 19 584 775 прививок от коронавируса. При этом получили одну дозу 11 546 721 человек, две дозы – 8 038 054 человек.
Напомним, что предыдущий рекорд по смертности от коронавируса был установлен 25 октября. Тогда в Украине от осложнений заболевания умерли 734 человека.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине медицинских работников тоже могут обязать проходить вакцинацию против коронавируса. Правда, сделать это планируется уже на следующих этапах расширения соответствующего списка.
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