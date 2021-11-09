В Украине зафиксировано почти 19 тыс. новых случаев COVID-19 и рекордное числе смертей

По состоянию на утро вторника, 9 ноября, в Украине официально подтверждено 3 107 489 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 18 988 заболевших, из них 1183 – дети. Госпитализировали 2967 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 73 390 человек (+833 за сутки – рекорд с начала пандемии), выздоровели 2 537 565 (+16 609). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2042), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и городе Киеве (1204).

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г. Киев – 1204 случая;

Винницкая область – 547 случаев;

Волынская область – 570 случаев;

Днепропетровская область – 2042 случая;

Донецкая область – 832 случая;

Житомирская область – 240 случаев;

Закарпатская область – 241 случай;

Запорожская область – 1021 случай;

Ивано-Франковская область – 322 случая;

Киевская область – 905 случаев;

Кировоградская область – 67 случаев;

Луганская область – 530 случаев;

Львовская область – 1352 случая;

Николаевская область – 987 случаев;

Одесская область – 1516 случаев;

Полтавская область – 1182 случая;

Ривненская область – 818 случаев;

Сумская область – 522 случая;

Тернопольская область – 386 случаев;

Харьковская область – 1314 случаев;

Херсонская область – 262 случая;

Хмельницкая область – 439 случаев;

Черкасская область – 813 случаев;

Черновицкая область – 453 случая;

Черниговская область – 423 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Всего с начала вакцинации в Украине было сделано 19 584 775 прививок от коронавируса. При этом получили одну дозу 11 546 721 человек, две дозы – 8 038 054 человек.

Напомним, что предыдущий рекорд по смертности от коронавируса был установлен 25 октября. Тогда в Украине от осложнений заболевания умерли 734 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине медицинских работников тоже могут обязать проходить вакцинацию против коронавируса. Правда, сделать это планируется уже на следующих этапах расширения соответствующего списка.