Кому нужна бустерная доза вакцины: медик объяснил нюансы

Третья, бустерная доза вакцины от коронавируса рекомендована тем, кто получил первые две дозы вакцины полгода назад. Людям из групп риска тоже желательно сделать третий укол, а подросткам с этим следует подождать.

Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказал врач-иммунолог Борис Донской. "Бустерная доза не обезопасит нас от вспышки, но свое дело она сделает", – заметил он.

Как пояснил медик, пока нет однозначного ответа на вопрос, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу после двух прививок. Тем не менее, есть данные научных исследований, согласно которым уровень заболеваемости COVID-19 среди таких людей растет через полгода после второй дозы.

В этом контексте врач напомнил, что производители вакцин также рекомендуют третью дозу для создания дополнительной защиты от новых заражений.

Таким образом, "если человек намеренно хочет улучшить свои шансы на отсутствие серьезных побочных эффектов от коронавируса, он имеет право сделать третью дозу".

По словам Донского, больше в третьей дозе нуждаются люди из групп риска, а также те, кто сделал полный курс вакцинации полгода или более назад. "Тем, кто сделал вторую дозу недавно, очевидно, можно подождать", – добавил врач.

Говоря о необходимости бустерной дозы для подростков, медик напомнил, что вакцинация от коронавируса этой категории украинцев разрешена всего 2 месяца назад. Поскольку многие из подростков не получили вторую дозу, говорить о третьей рано.

Как писал OBOZREVATEL, в январе текущего года Минздрав Украины планирует ввести третью дозу вакцинации от коронавируса. Оптимальным сроком для нее в ведомстве было названо 6-9 месяцев после второй дозы. Ранее в США одобрили применение бустерной дозы для подростков.