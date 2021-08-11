Колумбийский штамм COVID-19 может 'обойти' защиту вакцин: ученые предупредили об опасности

Представители органов здравоохранения Британии выступили с предупреждением о том, что существующие вакцины против коронавируса не способны защитить человека от заражения штаммом B.1.621. Его распространение впервые выявили та территории Колумбии.

Специалисты сослались на отчет ученых Общественного здравоохранения Англии (PHE – Public Health England), исследование которых показало, якобы иммунитет от уже перенесенной болезни или прививок "может быть менее устойчивым" против мутировавшего вируса. При этом отмечается, что заключение пока основано на предварительных лабораторных данных, пишет Daily Mail.

В июле ученые исследовали B.1.621, заявив, что он несет некоторые тревожные мутации. К таким относятся E484K, которая может помочь этому штамму COVID-19 избежать антител (такая встречается и в вариантах Бета и Гамма). А также N501Y, способная облегчить его распространение (эта мутация присутствует и в штамме Альфа).

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В PHE заявили, что в целом вариант B.1.621 похож на Бетта-коронавирус, который был впервые обнаружен в Южной Африке и, как полагают, может частично "уклоняться" от действия вакцин.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первый задокументированный образец B.1.621 был обнаружен в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор еще в 30 странах регистрировали случаи заболевания. Среди них США, Испания, Мексика и Нидерланды.

В Британии на сегодня говорят о 37 подтвержденных инфицирований этим вариантом, восемь из которых пришлись на предыдущие семь дней. Заражения обнаружили в шести регионах страны, но большинство – 18 случаев (56,2%) – в Лондоне. Еще семь выявлены на востоке, три – на юго-востоке, по одному на северо- и юго-западе. Около трети инфекций были у людей в возрасте до 20 лет. Семь из 32 случаев оказались связаны с поездками из Мексики, Испании, Доминиканской Республики и Колумбии или через эти страны.

"Очень небольшое количество людей, инфицированных B.1.621, было госпитализировано, поэтому недостаточно данных, чтобы знать, является ли штамм более серьезным, чем другие варианты", – отметили в материале.

Представители органов здравоохранения Британии указывают на отсутствие доказательств, что мутант B.1.621 коронавируса превосходит по передаче между людьми доминирующий Дельта-вариант. Однако они все равно выступили с предупреждением о возможной его опасности.

"Уровень угрозы от такого варианта зависит от его роста и распространения. В настоящее время существует очень низкая уверенность в оценках увеличения количества случаев, однако в текущем контексте нет никаких признаков того, что он превосходит Дельту. Избежание от иммунитета может способствовать будущим изменениям в вспышках заболеваемости. Эпидемиологические эффекты, такие как завоз и распространение вируса, тоже могут повлиять на его распространение", – подчеркнули специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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В общем разведка США получила данные о десятках тысяч вирусов, которые исследовали в указанной лаборатории. Расследователи предположили, что это якобы подтверждает теорию об искусственном происхождении COVID-19.