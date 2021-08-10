Можно спутать с аллергией: врач рассказал, как протекает болезнь у зараженных штаммом Дельта
Признаки заражения штаммом Дельта отличаются от широко известных симптомов исходного штамма коронавируса. Их можно легко спутать с сезонной аллергией.
Хотя вариант Дельта все еще проявляется с классическими симптомами COVID-19, такими как кашель, одышка и лихорадка, другие симптомы можно ошибочно принять за простуду или даже просто аллергию. Об этом рассказал врач из штата Луизиана в США Джо Кантер, пишет The Sun.
"У вас могут быть относительно легкие симптомы, которые вы можете легко спутать с аллергией или чем-то, чем вы заразились от своего ребенка, который находится в детском саду, и так далее", – сказал врач.
Кантер посоветовал обследоваться и ограничить контакты с другими людьми, если у вас есть какие-либо симптомы: боль в горле, насморк, заложенность носовых пазух и так далее.
"Данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на COVID-19, с большей вероятностью сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с людьми без прививки", – добавил медик.
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