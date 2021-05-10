Кого прививать в первую очередь: медик сказала, как замедлить эпидемию

В Украине следует пересмотреть группы населения, которые подлежат первоочередной вакцинации от коронавируса. Чтобы предотвратить быстрое распространение инфекции, вакцинировать необходимо тех, кто еще не переболел COVID-19.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказала руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания", врач-пульмонолог Светлана Гук. "Именно те, кто не переболел, будут составлять "замес" для распространения вируса", – пояснила она.

"Хорошо бы пересматривать группы населения для вакцинации. И акцентировать на том, что нет особого смысла срочно прививать тех, кто переболел – в пользу тех, кто хочет и кто не болел", – подчеркнула врач.

По словам медика, те, кто перенес коронавирус, приобрели естественный иммунитет, который "не может быть хуже, чем искусственный", и не нуждаются в срочной вакцинации.

Гук заметила, что проверять наличие антител к коронавирусу у всех, кто будет вакцинирован, нецелесообразно, но "людей, которые знают о факте своего заболевания, стоило бы попросить не спешить с вакцинацией и дать возможность привиться тем, кто не болел. Тогда у нас будет шанс этими маленькими дозами вакцины, которые к нам поступают, перекрыть непострадавшее население", – пояснила она.

В этом контексте медик заявила, что считает вполне оправданной практику вакцинирования людей, которые не входят в группу риска, остаточными дозами вакцин.

"Я считаю, что правильно прививать людей остаточными дозами. Да какая разница, 65 лет человеку или не 65? Он хочет вакцинироваться, он хочет стать единицей коллективного иммунитета. Какое же в этом преступление?" – спросила она.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что до Дня Независимости, 24 августа, в Украине должна быть привита большая часть населения страны.