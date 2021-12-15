Китайская вакцина Coronavac не защищает от штамма Омикрон: результаты исследования

Гонконгские исследователи получили неутешительные первоначальные лабораторные данные об эффективности китайской вакцины Coronavac против штамма Омикрон. Ученые заявляют, что препарат этого производителя не обеспечивает достаточного количества антител для нейтрализации нового варианта COVID-19.

В заявлении группы исследователей из Университета Гонконга говорится, что среди группы из 25 человек, полностью привитых вакциной Coronavac, ни у одного из них не было антител, достаточных для нейтрализации Омикрона. Об этом сообщает The Straits Times.

В то же время, по словам ученых, в отдельной группе из 25 человек, полностью привитых вакциной мРНК, разработанной Pfizer/BioNTech, 5 человек обладали нейтрализующей способностью против нового варианта коронавируса.

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Исследователи уверены, что такой результат соответствует заявлению компании разработчика вакцины Pfizer/BioNTech о том, что третьего укола будет достаточно для защиты от Омикрона.

Ученые отметили, что результаты исследования в первую очередь являются неутешительными для тех, кто получил 2,3 миллиарда доз вакцины Sinovac, в основном в Китае и развивающихся странах.

Если более углубленные исследования покажут, что Coronavac неэффективен против Омикрона, Китай, которому удалось уберечь подавляющее большинство своего населения от COVID-19 с помощью закрытых границ и строгих мер карантина, столкнется с самой большой угрозой от нового варианта.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам нового исследования, проведенного в Южной Африке, вакцина от коронавирусной болезни компаний Pfizer/BioNTech, может на 70% защитить пациентов от госпитализации из-за нового штамма Омикрон. При этом от риска заражения препарат может быть эффективен всего на 33%.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, согласно которому в Украине разрешат прививать третьей дозой вакцины от COVID-19. Речь идет о приказе Минздрава №2770. При этом дозу вакцины против коронавируса могут получить люди, имеющие для этого медицинские показания. Дополнительную прививку они могут сделать через 28-90 дней.