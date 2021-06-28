Киевская область вышла за рамки показателей 'зеленой зоны': данные по другим регионам

Киевская область не соответствует нормам "зеленой зоны", несмотря на то, что регион максимально освобожден от карантинных ограничений. Тестирование населения не охватывает процент, предусмотренный Кабинетом министров.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины. Уровень заболеваний в Киевском регионе превышает максимальный рубеж в 75 человек на 100 тысяч населения.

"На сегодня этот уровень составил 85 человек. Что касается тестирования, то на Киевщине вместо 300 процедур на 100 тысяч населения, проводится только 275. В других регионах страны нормы соблюдаются", – отметили в Минздраве.

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Напомним, что все области Украины были переведены в "зеленую зону" карантина с 9 июня. Согласно тогдашним данным Минздрава, более жесткие меры локдауна эффективно подействовали на эпидемиологическое положение и позволили смягчить их на летний период.

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