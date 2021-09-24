Киев выбыл из пятерки лидеров по количеству новых случаев COVID-19 за сутки

В Киеве 23 сентября зарегистрировали 465 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 9058 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Среди новых больных – 849 детей и 137 медиков. Госпитализировали 2060 человек, летальных случаев – 140. На утро 24 сентября общее количество заражений достигло 2 379 483 человека, выздоровели – 2 240 388.

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Отметим, по состоянию на пятницу, 24 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 231,3 млн человек. За минувший день выявили 512 883 новых инфицированных, умерли еще 8632. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 208 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (127 тыс.), Великобритании (36 тыс.) и Индии (31 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 22 сентября зарегистрировали 467 новых случаев COVID-19.