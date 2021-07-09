Киев остался лидером по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 8 июля зарегистрировали 203 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 655 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

Среди новых больных – 31 ребенок и 37 медиков. Госпитализировали 396 человека, летальных случаев – 12. На утро 9 июля общее количество заражений достигло 2 240 246 человек, выздоровели – 2 176 110.

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Отметим, по состоянию на пятницу, 9 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 186,3 млн человек. За минувший день выявлено 468 тысяч новых инфицированных, умерли еще более восьми тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты. При этом выздоровели более 170,4 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 53 тыс., Индонезии – 38 тыс. и Индии – 34 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 7 июля зарегистрировали 181 новый случай COVID-19.