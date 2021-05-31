Киев занял последнее место в пятерке регионов по заболеваемости COVID-19

В Киеве 30 мая зарегистрировали 63 новых случая COVID-19. Прививку от коронавируса сделали 2073 жителям столицы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68) областях и Киеве (63).

Среди новых больных – 58 детей и 11 медработников. В медучреждения госпитализировали 810 человек, летальных случаев – 64. На утро 31 мая общее количество заражений достигло 2 202 494 человека, выздоровели – 2 041 082.

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В стране за сутки прививку от коронавируса сделали 5 828 гражданам, из них 2 073 – в Киеве.

Отметим, в столице на выходных в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, прививки от болезни получили 3467 человек, записавшихся через приложение Дія.

Напомним, по состоянию на понедельник, 31 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 171 млн человек. За минувший день выявили 398 811 новых инфицированных, умерли еще 11 968. Всего болезнь унесла жизни более 3,5 млн жителей планеты. При этом выздоровели свыше 153,2 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 153 тыс., Бразилии – 43 тыс. и Аргентине – 21 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр здравоохранения Украины пообещал ослабить карантин на лето.