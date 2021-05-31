Хроника коронавируса на 31 мая: за сутки заболели почти 400 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Тест на коронавирус

По состоянию на понедельник, 31 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 171 млн человек. За минувший день выявили 398 811 новых инфицированных, умерли еще 11 968. Всего болезнь унесла жизни более 3,5 млн жителей планеты.

При этом выздоровели свыше 153,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 153 тыс., Бразилии – 43 тыс. и Аргентине – 21 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине официально подтверждено 2 201 472 заражения, из которых 50 472 – это летальные случаи и 2 036 148 – выздоровления. Так, активными больными остаются более 120,5 тыс. граждан.

  • Доктор медицинских наук Виктор Досенко объяснил, что вероятность возникновения тромбоза после вакцинации против COVID-19 является "исчезающе малой". Большую опасность для жизни составляет обычный выход из дома.

  • В британской разведке считают правдоподобной версию, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии в Китае.

Главное за 30 мая:

  • В Киеве на выходных в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, прививки от коронавируса получили 3467 человек, записавшихся через приложение Дія. В частности, в субботу вакцинировали 1395 киевлян, а в воскресенье – 2072.

  • Жена ученого из лаборатории Уханя (Китай), который работал над коронавирусами, умерла от "болезни, похожей на COVID-19" еще в декабре 2019 года, рассказал сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер,

  • В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом, "Укрзалізниця" возобновила международное сообщение в Австрию и Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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