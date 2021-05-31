Хроника коронавируса на 31 мая: за сутки заболели почти 400 тысяч человек
По состоянию на понедельник, 31 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 171 млн человек. За минувший день выявили 398 811 новых инфицированных, умерли еще 11 968. Всего болезнь унесла жизни более 3,5 млн жителей планеты.
При этом выздоровели свыше 153,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 153 тыс., Бразилии – 43 тыс. и Аргентине – 21 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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