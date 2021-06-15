Киев возглавил пятерку лидеров по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 14 июня зарегистрировали 243 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1014 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Среди новых больных – 43 ребенка и 51 медработник. В больницы госпитализировали 401 человека, летальных случаев – 77. На утро 15 июня общее количество заражений достигло 2 224 992 человека, выздоровели – 2 136 176.

Видео дня

Отметим, коронавирус в Украине и мире за минувшие сутки поразил 300 тыс. человек, а общее количество заражений превысило 170 млн случаев. В то же время на 15 июня 726,7 млн жителей планеты (9,32%) полностью вакцинировались против этой болезни.

Всего в мире зарегистрировано 3,8 млн летальных исходов от этого недуга и более 161,2 млн выздоровлений. За прошедшие сутки больше всего новых случаев выявили в Индии – 62,5 тыс., Бразилии – 40,8 тыс. и Колумбии – 24,3 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 13 июня зарегистрировали 89 новых случаев COVID-19.