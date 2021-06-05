В Киеве на вакцинацию от COVID-19 выстроилась очередь: люди занимали места с 5 утра. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Вакцинация от COVID-19

В Киеве рано утром субботы, 5 июня, выстроилась очередь на вакцинацию против COVID-19 у центра массовых прививок на проспекте Броварском, 15 (корпус 4, вход 4-А). Отметим, что на базе Международного выставочного центра в эти выходные укол разрешили делать в том числе в порядке живой очереди.

Фотографии людей, которые захотели привиться от коронавируса, опубликовал Telegram-канал "Сегодня". Места в очереди некоторые украинцы занимали с 5 утра.

Было запланировано, что желающие вакцинироваться должны образовать две очереди:

  • из тех, кто получил смс-сообщение с приглашением;

  • из тех, кто зарегистрировался на портале или в приложении Дія, но не получил ответа (живая очередь).

Однако, как сообщили журналисты, всех отправляли в одну очередь, из-за чего некоторые люди, получившие приглашения, просто уходили домой.

Видео дня
Центр вакцинации от COVID-19

"Интересно, что здесь собрались не только киевляне. Есть и иногородние, которые приехали в столицу специально за вакциной", – рассказал корреспондент издания.

Вход в центр

Добавим: киевский Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30. Прививки будут делать китайской вакциной СoronaVac (SinoVac).

Киевляне и жители других населенных пунктов выстроились в очередь за вакциной
Очередь образовалась с самого утра
Сообщение Telegram-канала "Сегодня"
Скриншот

Напомним:

  • в Киеве 29-30 мая в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, прививки от болезни получили 3467 человек, записавшихся через Дію.

  • Аналогичный центр также решили открыть в четвертом городе Украины – Тернополе (вслед за столицей, Одессой и Львовом).

  • Позже стало известно, что с 5 июня центры вакцинации будут работать всего в 10 городах (кроме вышеуказанных еще в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде, Верхних Плавнях, Ровно).

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 5 июня, в Украине официально подтверждено 2 213 580 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 897 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 91 ребенок и 65 медработников.

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