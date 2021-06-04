Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19: статистика

В Киеве 3 июня зарегистрировали 566 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 2266 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Среди новых больных – 82 ребенка и 20 медработников. В медучреждения госпитализировали 963 человека, летальных случаев – 95. На утро 4 июня общее количество заражений достигло 2 211 683 человека, выздоровели – 2 080 382.

В стране за сутки прививку от коронавируса сделали 46 868 гражданам, из них 6 101 – в Киеве.

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Напомним, по состоянию на пятницу, 4 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 172,8 млн человек. За минувший день выявлено 471 294 новых инфицированных, умерли еще 10 296. Всего болезнь унесла жизни более 3,7 млн жителей планеты. При этом выздоровели свыше 155,8 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 131 тыс., Бразилии – 83 тыс. и Аргентине – 32 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 2 июня зарегистрировали 529 новых случаев COVID-19.